La cosmética ecológica crece entre los consumidores en verano gracias a sus beneficios

viernes, 28 de junio de 2019, 13:50 h (CET) Este tipo de cosmética gana adeptos sobre todo entre los millenials. Al no contener sustancias químicas, la cosmética ecológica es mucho menos susceptible a la aparición de dermatitis, alergias o irritaciones. Desde Belius eCosmetics facilitan los tips para mantener los labios protegidos y elegir el labial correcto que cuide la salud Llega el verano y con éste el buen tiempo para tumbarse al sol, broncearse y relajarse. Sin embargo, también es la época del año en la que se persigue una cosmética que respete y cuide la piel pero que también sea ligera. Fruto del calor aparecen los brillos y sudores, entre otros, de ahí la necesidad de una cosmética que sea compatible con estos síntomas. Es ahí dónde la cosmética natural gana adeptos gracias a cualidades como que respeten el medio ambiente, sean cuidadosos con la naturaleza además de tener beneficios para la salud.

Desde Belius eCosmetics, primera marca de pintalabios ecológica fabricada en España, destacan el crecimiento que tiene, en especial, entre los millenials la cosmética ecológica, “son productos que proceden de una explotación agrícola basada en la utilización óptima de los recursos naturales, sin emplear productos químicos sintéticos, u organismos genéticamente modificados”, afirma Eugenio Bidivanu, fundador de la marca.

En verano es dónde estos beneficios se ponen de relieve y es que durante esta época del año los rayos ultravioletas atacan a la piel gradualmente y sin hacer ruido y suelen manifestarse en forma de arrugas o manchas. Al no contener sustancias químicas como parafinas, parabenos, conservantes, colorantes o siliconas, la cosmética ecológica es mucho menos susceptible a la aparición de dermatitis, alergias o irritaciones tan comunes durante la temporada estival.

Cómo cuidar los labios en verano

Los labios se resienten en verano porque las altas temperaturas hacen que se resequen y agrieten con más facilidad. Los expertos afirman que La piel de los labios es más fina que la del resto del cuerpo, sólo tiene 5 capas de células en comparación las 16 de la cara y recomiendan apostar por apostar labiales sin aditivos para evitar la acción de chuparse los labios y, además, sin perfumes sintéticos ni parabenos.

Desde Belius eCosmetics recomiendan 3 tips muy sencillos para mantener protegidos los labios en verano y elegir correctamente el labial que cuida la salud:

Mantener siempre los labios hidratados, por ejemplo, en el caso de los labiales de Belius eCosmetics incluyen distintos aceites que dan elasticidad e hidratación a los labios.

Usar labiales sin parafinas ni aditivos ni perfume sintético. De hecho, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte que algunos cosméticos contienen filtros ultravioletas aunque no lo indiquen en el etiquetado.

Evitar morder o lamer constantemente los labios, en especial cuando se tienen secos o agrietados.

