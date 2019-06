La clínica dental Boca a Boca, pionera en ortodoncia mínimamente invasiva para niños Comunicae

viernes, 28 de junio de 2019, 12:54 h (CET) Con centros en Majadahonda y Villanueva del Pardillo se posiciona como una de las clínicas dentales referentes para niños y adolescente de la zona noroeste de Madrid Cada vez son más los padres y niños que buscan tratamientos de ortodoncia mínimamente invasivos que les permitan corregir sus dientes y prevenir problemas y soluciones más drásticas en el futuro.

Romina Vignolo, odontóloga y fundadora de las clínicas Boca a Boca de Majadahonda y Villanueva del Pardillo, se ha posicionado como referente en la zona noroeste de Madrid gracias a la utilización de procedimientos mínimamente invasivos y de los últimos avances en ortodoncia invisible y diagnóstico 3D para el tratamiento dental de niños y adolescentes.

Su técnica se basa en la unión del tratamiento ortodóncico mediante pistas planas directas basado en la Rehabilitación Neuro-Oclusal (RNO) y el concepto de la Odontología Mínimamente Invasiva.

Ambas disciplinas permiten desarrollar una ortodoncia en edades tempranas que “se fundamenta en descubrir dónde, cuándo y cómo hay que actuar sobre los centros neurales receptores que proporcionan la respuesta de desarrollo del sistema estomatognático para que, excitándolos fisiológicamente, nos proporcionen una respuesta de desarrollo normal y equilibrado”, explica la Dra. Vignolo.

“El objetivo final es conseguir mucho con muy poco. Porque si logramos eliminar los factores que alteran el normal desarrollo, el organismo está preparado para crecer en armonía”, añade.

Pionera en ortodoncia invisible para niños y adolescentes

En la etapa de la adolescencia, la autoestima juega un papel vital en el desarrollo personal. En ocasiones, pueden sentir grandes complejos por culpa de unos dientes mal posicionados, lo que puede afectar a sus relaciones con el resto de personas de su círculo. Hasta hace unos años la única solución eran los brackets de metal o estéticos. Invisalign Teen e Invisalign First son un sistema de ortodoncia transparente sin alambres, probado, eficaz, menos doloroso e invasivo. Los tratamientos de ortodoncia invisible para niños y adolescentes ofrecen unas excelentes prestaciones para corregir los problemas de malposición y maloclusión dental, aportando además una gran discreción estética y comodidad ya que no producen heridas o llagas típicas de los brackets.

“Los alineadores invisibles son perfectos para facilitar el seguir practicando juegos o deportes propios de su edad y, al quitarse para comer, permiten seguir educándoles en el difícil hábito de la alimentación”, afirma Romina Vignolo.

Además, para tranquilidad de los padres, estos alineadores específicos para niños y adolescentes incluyen un sistema que avisa de cuándo deben ser reemplazadas mediante un cambio de color.

Sobre Boca a Boca Dental

Boca a Boca es una clínica dental con más de 20 años de experiencia situada en la zona noroeste de Madrid (con centros en Majadahonda y Villanueva del Pardillo) formada por un equipo médico multidisciplinar de profesionales comprometidos con la actividad docente universitaria de pregrado, postgrado y con la investigación.

Se caracteriza por ser una clínica familiar cuyos valores son la honestidad, la experiencia, el conocimiento, la continua formación y la empatía con los pacientes. Su mayor satisfacción está en los vínculos creados con pacientes tratados desde que eran niños y los resultados a largo plazo, que les hace contar con la fidelidad de sus pacientes.

Conceden importancia a los pequeños detalles, ésos que a veces pasan desapercibidos y hacen de cada tratamiento una experiencia personalizada y cercana.

