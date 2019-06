Gran exito de Giti Tire en Nurburgring con doble victoria en SP8 y buen trabajo de su equipo femenino Comunicae

viernes, 28 de junio de 2019, 12:38 h (CET) La tercera ocasión en la que Giti Tire ha competido en la ADAC Total 24 Hours de Nürburgring ha resultado ser un gran éxito para la compañía. Sus dos Audis R8 de gran potencia lideraron la clase SP8 terminando en primer y segundo puesto. Mientras tanto, el innovador equipo enteramente femenino VW Golf de Giti fue capaz de concluir la carrera con un motor severamente dañado, que las chicas repararon tras 13 horas de intenso trabajo que les permitieron terminar la carrera con gran determinación Para la competición de este año, Giti Tire ha patrocinado vehículos de cuatro equipos, todos equipados con neumáticos GitiCompete GTR1 y cubiertos enteramente con la marca Giti. El Nürburgring Nordschleife Racetrack, conocido como "Green Hell", es la pista más larga del mundo y la ADAC Total 24 Hours se encuentra entre las carreras de resistencia más duras y famosas del deporte del motor, en la pasada edición contó con 230.000 espectadores durante todo el fin de semana.

El dúo de Audis R8 de Giti conquistó su clase terminando 1º y 2º

Giti presentó dos vehículos Audi R8 en la carrera, ambos con un rendimiento excelente en su clase SP8 durante las 24 horas de la carrera que se disputó en condiciones de intensa y dura competencia. Al final, el Audi R8 LMS Ultra de Giti, tripulado por Rahel Frey, Bernhard Henzel, Pavel Lefterov y Frank Schmickler, obtuvo el mejor resultado de su clase y un impresionante 20º lugar en la clasificación total de Nurburgring que incluyó 160 participantes. Este Audi, con un motor V10 5.2L DOHC y 570HP llamó la atención de los asistentes y espectadores con un rendimiento consistente y altamente eficiente, que superó los desafíos de la pista y otros obstáculos que sí derrocaron a varios de sus competidores.

El segundo puesto de la clase SP8 también fue para un equipo de Giti, el Audi R8 GT4 con su motor de 495 caballos V10 5.2L DOHC. Su equipo compuesto por miembros de China y Hong Kong incluyó a Rainey He, Sunny Wong, Andy Yan y Li Fei como pilotos, que también lograron un gran rendimiento asegurando la doble victoria de Giti en las dos mejores posiciones del grupo.

El equipo Girls Only de Giti tuvo que reemplazar su motor pero logró terminar

Giti Tire rompió moldes este año al presentar un equipo enteramente femenino en el Volkswagen Golf de WS Racing, cuyas pilotos, soporte técnico y equipo de pista son todas mujeres. Dirigidas por la Jefa de Equipo Ellen Lehmann, esta es la primera vez que, en la larga e ilustre historia de Nürburgring, compite un equipo totalmente femenino. El equipo Giti's Angels recibió un alto nivel de atención durante toda la carrera y en los alrededores del circuito donde se hicieron enormemente populares firmando autógrafos y haciéndose fotos con los invitados.

Después de varias rondas de prueba con éxito en los días anteriores, el equipo de conductoras Jasmin Preisig, Carrie Schreiner y Ronja Assmann se sentían francamente optimistas para la carrera. Comenzando en la parrilla, el equipo se mostró fuerte y su VW Golf GTI estaba funcionando sin problemas. Sin embargo, el infortunio les golpeó repentinamente cuando los restos expulsados al aire en un accidente golpearon su radiador apagando el motor. Con cuantiosos daños en el interior del coche, muchos otros equipos hubieran dado por terminado su día. Sin embargo, las Giti's Angels no se dieron por vencidas, y su equipo de taller pasó 13 horas reparando y reemplazando las piezas para que el automóvil arrancara nuevamente. Con los problemas más graves solucionados, el equipo Girls Only regresó a la pista y terminó el resto de la carrera, ganándose un merecido respeto de todos los asistentes.

Además del All Fémale, Giti contaba con otro VW Golf 3 que terminó las 24 horas con éxito, ubicándose en el quinto lugar en la clase SP3.

El escaparate perfecto para mostrar las fortalezas de Giti

Las 24 horas de competición demuestran que Nürburgring se encuentra entre los mejores campos de pruebas de neumáticos del mundo. Con una mezcla de sol, lluvia, calor y frío extremos, los neumáticos GitiCompete GTR1 fueron sometidos a pruebas intensivas en cada vuelta. El simple hecho de completar la carrera en 24 horas es un gran logro, por lo que los cuatro vehículos tuvieron unos resultados excelentes, lo que demuestra el alto rendimiento y calidad de los neumáticos de Giti.

La misma tecnología utilizada para desarrollar estos neumáticos de carreras es utilizada por Giti para los modelos de vehículos regulares. Los resultados y los datos obtenidos en las pruebas se utilizan para futuras mejoras en el desarrollo de productos. Esto proporciona un gran valor a todos los conductores que se benefician, del "Ultimate Proving Ground" en las carreras.

Además de la ADAC 24 hours, a nivel mundial se realizan numerosas actividades de automovilismo con neumáticos Giti. Esto incluye el Campeonato Asiático de Fórmula 3 patrocinado por Giti. Una de sus pruebas ha tenido lugar recientemente en las pistas de Suzuka, en Japón. Otras carreras de este campeonato, que concluirá en septiembre, también han contado con vehículos equipados con neumáticos GitiCompete GTR1.

Mas fotos: https://www.corp.giti.com/mobile/newsdetail.asp?newsid=6201

Giti Tire es uno de los mayores fabricantes de neumáticos del mundo en términos de volumen y de ingresos, con un portfolio en el que se incluye Giti, GT Radial y Runway. La Compañía ofrece una gama completa de productos para Europa, con neumáticos para turismo, SUV, furgoneta, camión ligero (PCR), camión pesado y autobús (TBR).

Giti Tire está focalizada en la creación de alianzas sostenibles con distribuidores, minoristas, flotas de camiones y autobuses, fabricantes de vehículos y otras compañías y organizaciones líderes en la industria para proporcionar productos de alta calidad con un servicio excelente.

Fundada en 1993 y con sede en Singapúr, cuenta con más de 35.000 empleados a nivel mundial y distribuye a más de 130 países.

Giti Tire cuenta con unas modernas instalaciones de I + D en Hannover (Alemania) que completa con el renombrado centro de pruebas de MIRA en el Reino Unido. Además trabaja en colaboración con otros centros mundiales de investigación y desarrollo en China, Indonesia e EE.UU.

Giti Tire está plenamente comprometida con el mantenimiento de los más altos estándares en los procedimientos de control de calidad y ha obtenido la acreditación IATF 16949: 2016 para todas sus plantas de fabricación. Todas las plantas que abastecen a Europa han obtenido la Acreditación del Sistema de Gestión Ambiental ISO14001.

