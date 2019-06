Beneficios de elegir una casa prefabricada en verano según Uniservi

Cada vez son más populares este tipo de construcciones por su respeto al medio ambiente La llegada del calor y con ella las vacaciones de verano hace que se dispare la venta de casas de madera, según el portal Uniservi. El hecho de que actualmente exista una mayor conciencia ecológica ha hecho que cada vez sean más los ciudadano que apuestan por esta tipo de vivienda. Actualmente suponen una alternativa totalmente válida a las construcciones tradicionales.

Por un lado, el hecho de que el precio sea totalmente variable. A la hora de adquirirla, si se apuesta por un modelo estándar el precio será mucho más económico. Si bien siempre se puede personalizar a un 100%, haciendo por tanto que el precio aumente. Factores como el tamaño, los materiales utilizado el equipamiento son algunos de los que hacen que su coste varíe tanto.

También influye que muchas de estas casas modulares están fabricadas a partir de materiales sostenibles, ayudando a la preservación del planeta. El hecho de que uno de los elementos más utilizados sea la madera hace que la propia vivienda no suponga un impacto para el medio en el cual se coloca. Al no necesitar la creación de cimientos hace que la huella de las mismas no sea tan evidente en el medio en el que se instala.

Su fabricación suele ser rápida. Con tan solo unos dos meses será posible obtener una vivienda totalmente personalizada. Dependerá en todo momento de las características que cada uno de los compradores desee en la propia vivienda. Pero ante este tipo de beneficios, algunas empresas como pueden ser La Casa Prefabricada o La Casa de Madera afirman que el verdadero motivo que impulsa a los usuarios a adquirir este tipo de vivienda es el ahorro energético. El coste en cuanto a consumo de electricidad es mucho menor que en una vivienda tradicional gracias a la autoregulación que posee.

La autoregulación a partir de las ventanas aislantes o las propias características de la madera hace que la vivienda se mantenga fría durante el verano y cálida en invierno. El mantenimiento de las casas prefabricadas tiene un coste realmente bajo, por lo que apenas supondrá un desembolso de dinero de gran volumen a nivel anual. En España cada vez son más quienes apuestan por una costrucción de estas características.