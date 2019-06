Prepara tu casa para la llegada del verano y para vivir plenamente las vacaciones

El verano está para disfrutarlo. Nos pasamos todo el resto del año esperando, colgando la cuenta atrás en Instagram cuando quedan tan sólo dos meses para que llegue junio y la sensación que experimentamos cuando llega es indescriptible. Y con él llegan los días tan largos que parece que tengan horas de más, la jornada intensiva, el terraceo de las tardes, la playa los fines de semanas y las siestas de tres horas acompañadas del ruidito de los ventiladores. Bendito ‘summer feeling’.



“El verano es la estación del tiempo libre por excelencia, el carpe diem 24/7. Nadie quiere estar preocupándose por fregar los platos ni mover el sofá para barrer, ¡con el calor que hace! Lo que quieres es estar ‘hanging out’ todo el día, y encontrarte la casa bien resplandeciente al volver", explica Guillermo Ruiz, CMO de MyPoppins.



La compañía especialista en limpieza a domicilio te da consejos para mantener tu casa limpia en cinco pasos porque el verano mancha, y mucho:



Limpieza de armarios. La llegada del calor justifica el efectuar un cambio de armario. Para ello, debemos primero deshacernos de todas aquellas prendas que ya no sean las adecuadas por su estado o su tamaño, para después sacar las prendas más veraniegas y guardarlas así en los armarios. rendas más gordas. Además de aprovechar para hacer limpieza de ropa que ya no te vas a volver a poner, debemos limpiar de forma exhaustiva el interior del armario: puertas, barras, cajoneras… para que todo esté en perfecto estado. Añade unas ramitas de lavanda en el armario para que la armonía sea aún más buena y anímate a perfumar el cuarto.



Lavar los textiles del hogar: cortinas, edredones, cojines y fundal de sofá. El verano es una época perfecta para limpiar ciertos elementos de la casa como las cortinas, los edredones, los cojines o las fundas del sofá. Es recomendable hacerlo una vez al mes, o por lo menos, en cada cambio de temporada. Es importante mirar las etiquetas donde se pueden ver los términos para un lavado óptimo y que el tejido no sufra cambios de color o de tamaño.



Repaso a la nevera. La nevera contiene aquellos alimentos que vamos a ingerir, es por ello por lo que es importantísimo que esté lo más limpia posible. Además de limpiar los estantes, es muy importante que también se limpien los cajones y las paredes de la nevera. Es posible que ya lo hayas hecho, ¿pero has limpiado también las juntas de la nevera y del congelador? Esto es sumamente importante.



Limpia a fondo el baño: muebles del baño, el espejo y la ventana. En el caso de que tu baño tenga ventana, debemos darle un repaso para que esté limpia. En cuanto a los muebles de baño debemos sacar todo del interior para hacer limpieza; mientras que, con respecto al espejo, debemos frotarlo y sacarle brillo.



Limpieza de terraza y muebles de exterior. Es en el tiempo estival cuando más podemos disfrutar de los espacios en el exterior de nuestro hogar como la terraza, el patio o el jardín. Es por ello por lo que, si queremos disfrutar de un verano pleno, debemos cuidar estas zonas. Dependiendo del tipo de material que haya que limpiar es necesario usar unos productos u otros y sólo un profesional puede determinar cuáles son los más adecuados a cada caso. ¡Consulta a uno!



Mantener la casa ordenada tiene muchas ventajas y más cuando pasamos mucho tiempo en ella como es en el periodo de vacaciones. Menos distracciones y estrés y más paz y tranquilidad en general. Una casa sucia o mal organizada nos afecta más de lo que creemos. Por eso, “con pequeños hábitos que nos ayuden a mantenerla organizada durante la semana, y con un Poppins que se encargue de la limpieza a fondo, tu casa estará siempre limpia y ordenada y tú más feliz que una perdiz”, señalan desde MyPoppins.



La compañía especialista en limpieza a domicilio tiene estos pack de horas: ‘Siesta loca’, que incluye cuatro horas de limpieza; ‘Gym tonics’, con seis horas de limpieza; y ‘Escapada Xpress’, de 8 horas de limpieza, para que se pueda disfrutar plenamente de los planes de ocio veraniegos.