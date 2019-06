Salesforce Marketing Cloud: todas las novedades de junio de 2019

El gigante internacional del software Salesforce actualiza de forma periódica sus servicios de Marketing Cloud para ofrecer a las empresas las herramientas más actualizadas en inteligencia artificial aplicada al marketing. LeadClic, consultora tecnológica especializada con más de diez años de experiencia en el mundo Salesforce y platinum partner de la compañía, analiza las últimas novedades que se han presentado desde la plataforma y que supondrán destacables avances en el trabajo diario de los marketers Visión global del ROI a través de Advertising Studio

La actualización de Advertising Studio ha hecho que los usuarios de Salesforce ya no tengan que consultar las métricas de sus campañas de Journey Builder en Facebook Campaign Manager. Desde este mes, toda la información de los anuncios en medios de pago está disponible en la aplicación de Marketing Cloud. Esta mejora permite ver de una forma sencilla cómo están funcionando tus campañas y analizar el ROI obtenido. Jen Hernández, Marketing Cloud Technical Consultant en LeadClic, afirma que “esta actualización de Advertising Studio no solo agiliza el trabajo sino que ofrece tener en un mismo lugar la visión global del funcionamiento de las campañas de pago en Facebook”.

Ecosistemas de datos conectados: Marketing Cloud Connector

Una de las principales ventajas de utilizar una herramienta de CRM como Salesforce es la integración de todas las bases de datos en una misma plataforma. La última actualización de Marketing Cloud Connector permite compartir la información de cuentas primarias con cuentas secundarias que pertenezcan a un mismo ecosistema. De este modo, Marketing Cloud Connector desde ahora permite compartir información y crear las experiencias conectadas que los clientes de hoy en día demandan. “Aunque esta funcionalidad lleva mucho tiempo implementada en la herramienta, sí se agradece que todas las instancias nuevas que entren la tengan ya activada. Es una forma de agilizar los trámites para la configuración básica de la herramienta cuando consta de una estructura jerárquica para compartir información”, indica Ana Timón, Marketing Cloud Technical Consultant en LeadClic.

Estandarización de campañas digitales con Journey Builder

Journey Builder es uno de los subclouds de Salesforce más utilizados. La actualización más destacada ha sido la novedad de poder de crear plantillas, guardarlas y compartirlas en las diferentes áreas de negocio de la compañía. Para aquellas empresas que operan en todo el mundo, las plantillas les permitirán estandarizar experiencias digitales (workflows de emails, campañas…) a través de mercados y áreas de negocio. Lo que permitirá replicar estrategias que funcionan.

Email marketing en el centro de la estrategia

El email marketing se ha convertido en una pieza fundamental en cualquier estrategia digital. Por ello, los esfuerzos por impulsar este tipo de herramientas son constantes. En junio, se han lanzado dos novedades dentro de la herramienta Email Studio de Salesforce. En primer lugar, los test A/B. A partir de ahora será posible utilizar los símbolos menor que / mayor que () en los asuntos de los correos electrónicos para test A/B.

La segunda actualización se puede activar siempre y cuando se tenga habilitada la verificación de dominio al enviar un correo electrónico en el Content Builder. Cuando esto está habilitado, AMPScript completará dinámicamente la dirección del formulario utilizando una clasificación de envío verificada que contiene el perfil del remitente que usa AMPScript. “Esta última novedad viene a completar la funcionalidad que se introdujo en la pasada release de abril: la verificación como forma de control del sender utilizado para envíos desde la herramienta. En muchas ocasiones resulta muy útil que el sender sea dinámico y si esto lo conjugamos con que tenga que ser autorizado pues encontramos que esta funcionalidad era muy necesaria para cerrar el círculo”, asegura Ana Timón.