BTOB se erige como la mejor agencia de publicidad de España en el Publifestival

viernes, 28 de junio de 2019

viernes, 28 de junio de 2019, 10:18 h (CET) BTOB acaba de erigirse como mejor agencia de publicidad de España tras su rotundo éxito en el Publifestival, dondo logró los galardones de agencia del año, agencia platino y agencia más innovadora. BTOB, fundada en 2002, tiene como misión empoderar a las ideas para transformar la comunicación de las marcas e impactar en su negocio. Para ello ofrece servicios de estrategia, creatividad, tecnología y medios con la filosofía de adelantarse y no de adaptarse BTOB se impone ante la competencia tras lograr los títulos de agencia del año, agencia platino, y agencia más innovadora en el Publifestival 2019.

En la gala obtuvo numerosos premios en diferentes categorías por los trabajos desarrollados para clientes de primer nivel como National Geographic, Fripozo o everis.

En su palmarés destacan los recientemente conseguidos en el WINA Festival o el Educafestival.

BTOB acaba de erigirse como mejor agencia de publicidad de España tras su rotundo éxito en el Publifestival, donde se convirtió en el gran vencedor de la gala. Este evento, que reconoce la excelencia de trabajos de publicidad social desarrollados por anunciantes, ONGs, medios de comunicación, agencias y demás entidades que trabajan por lograr un mundo más social, no dudó en aupar al pódium a esta agencia publicitaria fundada en 2002 con una clara misión: empoderar a las ideas para transformar la comunicación de las marcas e impactar en su negocio. Para ello, BTOB ofrece servicios de estrategia, creatividad, tecnología y medios, siempre con una filosofía basada en su capacidad de adelantarse y no de adaptarse.

Desde ahora, BTOB se cuenta con los títulos de agencia del año, agencia platino y agencia más innovadora del ranking de las mejores agencias de publicidad de España. Estos premios se suman a su largo palmarés recientemente ampliado tras su rotundo éxito en el WINA Festival y el Educafestival.

En palabras de su CEO, Gorka Rodríguez, “2019 está siendo un gran año para BTOB, no solo por la consolidación de sus grandes cuentas y un crecimiento exponencial en nuevo negocio, sino por ver cómo nuestra capacidad de trabajo, de innovar y de transformar el ecosistema de empresas está siendo reconocida nacional e internacionalmente por medio de diferentes premios que nos han posicionado como la mejor agencia de publicidad de España, como son el Gran Búho de Oro del Educafestival, el Gran Premio del Jurado de El Chupete, y un oro, plata y bronce en el WINA Festival”. La realidad es su modelo de trabajar, aunando estrategia, creatividad, tecnología y medios por medio de la oferta de servicios Creative&Content, Strategy&Data, Planning&Media y Technology&UX/UI, da grandes frutos, lo que les ha permitido crecer en resultados este primer semestre del año.

Finalmente, tras lograr imponerse en otras cinco categorías del festival de publicidad más importante del ámbito nacional e internacional con proyectos sociales, como “Compartir nos ha hecho grandes” (de Fripozo) que se hizo con la categoría de mejor valor social en spot web; Free Solo (de National Geographic) que triunfa en mejor originalidad en aplicación web, mejor originalidad en campaña interactiva y mejor creatividad en web; y “Crea lo que quieras, CLOQQ” (de everis), que se alzó como el mejor en la categoría de mejor innovación en proyecto o acción social, BTOB pone su broche de oro a un año excelente en el que se convierten en el actor fundamental del panorama publicitario español.

