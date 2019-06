Axpo refuerza sus proyectos solidarios llevando energía renovable a una escuela en Camerún Comunicae

viernes, 28 de junio de 2019, 09:46 h (CET) Desde su comienzo en 2012 la inversión en proyectos de cooperación mediante energías renovables alcanza ya los 109.000 €, y ha incluido una micro-central hidroeléctrica con 7 kW, varias instalaciones fotovoltaicas y una turbina eólica, instaladas en una granja-escuela, varios centros religiosos de distintas confesiones, dos clínicas y varios centros de educación primaria de Camerún El Grupo suizo Axpo ha decidido dar un nuevo impulso a sus proyectos solidarios para la electrificación mediante energías renovables en Camerún mediante la puesta en marcha de una nueva instalación eléctrica en el colegio bilingüe San Juan Pablo II de las Hermanas Franciscanas, de nueva construcción en la ciudad de Banyo. Este nuevo proyecto supone la fase IV de un proyecto que se inició en 2012 con el desarrollo de un proyecto de electrificación en una granja-escuela y que ha seguido creciendo con otras instalaciones de renovables para dar servicio eléctrico a distintas iglesias, instalaciones sanitarias y centros de formación en la zona.

Todos los proyectos se han realizado en colaboración con la Fundación “Energía sin Fronteras” y se ubican en las provincias Noroeste y Centro-Norte de Camerún, con la implicación directa de una ONG local, SHUMAS, especializada en la promoción de iniciativas de desarrollo de las zonas rurales, en particular con la participación de la mujer.

El proyecto de Axpo comenzó a desarrollarse en 2012 con una inversión inicial de 30.000 € para electrificar mediante energías renovables una granja-escuela situada en una zona muy despoblada mediante una micro-central hidroeléctrica de 7 kW, donde no existía suministro de electricidad. Desde entonces, las inversiones se han ido aumentando progresivamente hasta alcanzar los 109.000 €, contemplando la puesta en marcha de instalaciones fotovoltaicas para equipar a las dos clínicas y pequeños centros de salud e incluso una turbina eólica.

La fase actual del proyecto solidario beneficiará a miles de personas en la zona, eliminando las restricciones derivadas de la falta de electricidad y, sobretodo, ofreciendo la formación profesional técnica en energías renovables a jóvenes locales, contribuyendo en definitiva a mejorar su calidad de vida y futuro profesional en la propia región.

“Las estimaciones de los expertos apuntan a que la población del África subsahariana se duplicará antes de 2050, lo que implicará un importante aumento de las necesidades energéticas con importantísimas consecuencias para el calentamiento global. Para Axpo, el desarrollo de proyectos de energía renovable resulta fundamental para ayudar a mitigar las consecuencias de este impacto medioambiental”, señaló Ignacio Soneira, Director General de Axpo Iberia. “Además, el impacto socio-económico de estos proyectos es increíble a corto plazo, con una evidente mejora en la calidad de vida de la población de la zona, lo que nos anima a seguir trabajando en nuevos proyectos”, añadió.

Sobre Axpo

El Grupo Axpo produce, comercializa y distribuye energía de forma fiable en Suiza y en 30 países europeos a los que recientemente se han unido los EE.UU. Con una plantilla de 4.500 empleados, combina la experiencia de más de 100 años en la producción de energía respetuosa con el medio ambiente y la capacidad de innovación para un futuro energético sostenible. Axpo es líder internacional en trading energético y en el desarrollo de soluciones personalizadas para sus clientes.

Axpo Iberia, S.L.

Axpo Iberia S.L. cubre un amplio abanico de productos y servicios que abarcan el suministro energético; trading de electricidad, gas, biomasa y CO2; y la gestión de energía de productores de energía renovable. Con un suministro a clientes industriales en torno a 5 TWh anuales y la gestión de la cartera de plantas renovables más grande de España. Recientemente fue elegido como el mejor Trader de Energía del mundo por el prestigioso ranking de la revista “Energy Risk”.

