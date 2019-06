YoLibre.org propone a los más de 8.130 ayuntamientos dedicar una calle a la ‘Libertad de Educación’ Comunicae

jueves, 27 de junio de 2019, 22:00 h (CET) La plataforma YoLibre.org viene alertando desde hace meses de la falta de libertad de educación, pese a ser un derecho reconocido en la Constitución La plataforma YoLibre.org constituida hace un par de meses para reivindicar la libertad de educación y a la que se han adherido más de una decena de asociaciones educativas y sociales de carácter nacional ha remitido una carta a los más de 8.130 alcaldes y alcaldesas que han comenzado a gobernar en los municipios de toda España.

El motivo de la carta remitida desde la plataforma YoLibre.org a todos los ayuntamientos de España, al tiempo que reciben la enhorabuena tras su reciente elección, también sirve para recordarles que: "gobernar un municipio es la forma más directa para influir en la mejora de la vida de los ciudadanos, así como para ayudar al disfrute de todas sus libertades y derechos".

Para impulsar este reconocimiento social, en YoLibre.org animan a proponer en el pleno municipal dedicar una calle a la libertad de educación. Por ello, junto a la carta remitida se incluye una propuesta de placa, asumiendo que: "al margen de cuántos municipios aceptarán debatir este asunto en el pleno y en cuántos se aprobará la propuesta, sí que sabemos, sin embargo, que una mejor libertad de educación genera más oportunidades para todas las familias y una dinámica para la mejora de nuestro sistema educativo, tal y como sucede en diversos países de nuestro entorno".

Desde YoLibre.org, como iniciativa social transversal a favor de una educación libre y con igualdad real de oportunidades se quiere invitar a todos los gobiernos municipales para que ayuden al pleno desarrollo de este derecho que es la libertad de educación y que, hoy por hoy, queda en entredicho.

YoLibre.org viene alertando, justo en este periodo de fin de curso escolar e inicio del periodo de matriculaciones que las familias no disfrutan de pleno derecho de una libertad como es la libertad de educación, reconocida en la Constitución. A través de estudios e informes realizados para esta plataforma se ha constatado que para más del 80% de las familias este es un derecho muy importante y entorno al 64% considera que en nuestro país no hay suficiente libertad de enseñanza y educación.

Sobre YoLibre.org

YoLibre.org es una plataforma surgida para reivindicar la falta de oportunidades que sufren las familias a la hora de disfrutar de una manera real de un derecho reconocido en la Constitución como es la libertad de enseñanza y educación, que queda recogido en el artículo 27.

Desde YoLibre.org se defiende que el derecho a la libertad de enseñanza y educación supone que todas las familias puedan escoger libremente y en igualdad de oportunidades entre varios centros, ya sean centros bilingües, centros religiosos, centros laicos, etc. Se propone así un sistema educativo plural y diverso con capacidad para atender las necesidades de todas las familias. También que la libertad de educación debe facilitar un marco que propicie la innovación tanto en los centros públicos como en los de iniciativa social.

A la plataforma YoLibre.org se han ido sumando todo tipo de organizaciones y colectivos. A fecha de hoy: CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza); En libertad: iniciativa para la libertad de educación; CONCEE, Confederación de Centros Educativos; Fundación Educatio Servanda; Asociación Católica de Propagandistas; Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA); Asociación Bitácora XXI; Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (FE-USO) y Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA). Se siguen recibiendo solicitudes de diferentes entidades laicas y religiosas de diferentes tipos de confesiones para sumarse a la plataforma.

Con fecha 27 de junio de 2019 el vídeo principal de lanzamiento de esta plataforma, lanzado hace un mes, acumula ya más de 247.000 visualizaciones en Youtube.

