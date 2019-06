Fundación Adecco lanza dos campamentos para padres y niños en situación de riesgo de exclusión Comunicae

jueves, 27 de junio de 2019, 17:40 h (CET) Se trata de un campamento urbano de empleo y un campamento tecnológico que tendrán lugar del 1 al 5 de julio en Madrid. Participarán familias en situación de riesgo de exclusión con el objetivo de mejorar sus habilidades sociolaborales La Fundación Adecco desarrolla dos campamentos en verano que tendrán lugar del 1 al 5 de julio en Madrid. El objetivo principal de los campamentos es mejorar la empleabilidad de los participantes; sin embargo, la lista de beneficios es mucho más extensa: mayor integración social, mejora de habilidades pre laborales, alivio de cargas familiares, actualización de competencias, autoconocimiento, entre otras muchas.

El campamento urbano de empleo para mujeres en situación de riesgo de exclusión social se realiza por segundo año consecutivo, tras el éxito de la primera edición. "Siempre es complicado conciliar búsqueda de empleo y familia, aún más, cuando todo el peso de las responsabilidades familiares recae sobre ti; por ello, creo que poder asistir a una formación como los campamentos de empleo donde, además de conocer a gente en tu misma situación, tus hijos pueden asistir y tener un espacio de ocio y entretenimiento, resulta clave en nuestro desarrollo. Para mí, los campamentos de empleo me abrieron una ventana no solo al mundo laboral, sino también una oportunidad personal de autoconocimiento", afirma una de las participantes de la primera edición.

Durante el campamento, las mujeres participarán en talleres y dinámicas orientadas a mejorar su empleabilidad. Además de atender a la escuela de empleo, las asistentes trabajarán su imagen profesional, aprenderán a gestionar las emociones a la hora de buscar trabajo y realizarán dinámicas de grupo para aprender a enfrentarse a una entrevista de trabajo.

Por otra parte, Fundación Adecco lanza este año, por primera vez, el campamento tecnológico para familias e hijos entre 12 y 14 años donde se abordarán temáticas como las nuevas tecnologías y el futuro del trabajo, las tecnologías en la búsqueda de empleo o el peligro de las Redes Sociales, temáticas de actualidad y fundamentales a la hora de buscar trabajo en una sociedad donde la tecnología no hace más que avanzar a pasos agigantados.

Acceder a las nuevas tecnologías es un derecho y, por ello, Fundación Adecco promueve y facilita la formación de las familias más vulnerables en tecnología. Es un hecho que las Nuevas Tecnologías son un fiel aliado a la hora de buscar trabajo; en este sentido, resulta fundamental que las personas que se encuentran en situación de riesgo de exclusión tengan acceso a formaciones tecnológicas que les permitan desarrollar las habilidades laborales necesarias para afrontar una prueba de selección o la propia adaptación a un nuevo puesto de trabajo. Este campamento busca acercar los beneficios de la tecnología y el empleo para así reducir la brecha digital que afecta a padres y niños. "Es innegable que la tecnología es ubicua, de ahí la importancia de que los más jóvenes conozcan los riesgos de estas nuevas tecnologías y sean conscientes de la importancia que tiene el buen uso de las mismas".

"Desde Fundación Adecco, defendemos un #EmpleoParaTodos y creemos en el empleo como principal escudo frente a la pobreza y la exclusión. Resulta fundamental facilitar el acceso a formaciones y reciclaje continuo, sobre todo cuando nos encontramos en situaciones de vulnerabilidad. Por ello promovemos iniciativas como estas donde potenciar y desarrollar ciertas habilidades para que personas en dificultad logren acceder al mercado laboral al conocer la oferta y el estado del propio mercado", confirma Begoña Bravo Muñoz, coordinadora del Departamento de integración de la Fundación Adecco.

