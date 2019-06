Álex Artero: "La expansión y la personalización son las claves para crecer en el mercado de la peluquería" Comunicae

jueves, 27 de junio de 2019, 16:56 h (CET) La internacionalización ha sido la estrategia por la que ha apostado Artero para hacer frente a la crisis nacional y seguir creciendo. Como explica su director general, "estamos presentes en más de 40 países y queremos seguir incrementando esta cifra en los próximos años". Una trayectoria que, de hecho, ya llevó a Artero a ganar el Premio Pyme a la Internacionalización El incremento del IVA en 2012 y el cambio del tipo de IVA supuso un revés para el sector de las peluquerías y una crisis que se calcula llegó a cerrar unos 17.000 establecimientos en toda España. Un revés que también afectó a las empresas distribuidoras de material para los profesionales, como es el caso de Artero, que ha tenido que trabajar en nuevas estrategias para seguir creciendo hasta un 15% anual.

“Pasamos de una época dorada a otra en la que las empresas que vendemos herramientas de alta calidad tenemos más dificultades para llegar a los peluqueros, si bien afortunadamente han resurgido las barberías que han conseguido un gran crecimiento y reconocimiento entre el público masculino”, explica el director general de la compañía, Alex Artero.

Exportar para crecer

España se sitúa en el ranking de los Top 10 Exportadores mundiales de productos de belleza. En concreto, según Stanpa, las exportaciones de perfumes, cosméticos y aceites esenciales han vuelto a aumentar, alcanzando los 4.680 millones de euros.

Precisamente, la internacionalización ha sido la estrategia por la que ha apostado Artero para hacer frente a la crisis nacional y seguir creciendo. Como explica su director general, “estamos presentes en más de 40 países y queremos seguir incrementando esta cifra en los próximos años”. Una trayectoria que, de hecho, ya llevó a Artero a ganar el Premio Pyme a la Internacionalización.

Partiendo de esta base, añade, “una de nuestras grandes apuestas ha sido crear nuestra propia empresa para exportar nuestros productos a Estados Unidos, país en el que estamos consiguiendo un crecimiento anual entorno al 40-50%”.

Este modelo de éxito en Estados Unidos es el que precisamente quiere aplicar Artero en su expansión internacional en países de peso específico como Inglaterra –“donde tenemos pendiente abrir una empresa propia” –, Rusia o incluso China. En este último caso, sin embargo, “estaría más enfocado en nuestra empresa de peluquería canina porque allí tiene mucho éxito este sector”.

En su camino hacia la expansión internacional muchas empresas encuentran en las ferias un gran aliado para ampliar su cartera de contactos y aliados de negocio. Un aspecto que conocen bien desde Artero, con presencia tanto en ferias dirigidas a distribuidores como las de Hong Kong o Dubai, así como a los peluqueros, en ciudades como Londres.

La personalización como valor añadido

En paralelo a la expansión internacional, las empresas han tenido que buscar nuevos valores añadidos para hacer sus productos más atractivos. En el caso de Artero esta clave ha sido la personalización de algunas de las herramientas para profesionales que comercializa. “Estamos intentando ofrecer la máxima personalización de nuestros productos, fabricando tijeras a medida para los peluqueros para conseguir una mayor precisión e incluso ofrecemos la posibilidad de incorporar en nombre del profesional mediante láser”.

Una apuesta que, como matiza el director general, “nos ha implicado una importante inversión en maquinaria innovadora para hacerlo posible, por ejemplo, para aplicar un recubrimiento de titanio para evitar problemas de alergias tanto en los profesionales como en sus clientes”.

En paralelo, en las gamas más altas de producto se han incorporado cojinetes en los engranajes de las tijeras para conseguir una mayor suavidad a la hora de manejarlas y reducir la fatiga y los problemas posturales que padecen los profesionales.

Proyectos de futuro

Muchos son los retos a los que deben hacer frente las empresas para asegurarse un buen nicho de mercado. Un futuro que cada vez más tendrá un componente green y sostenible: “nuestro objetivo es seguir mejorando en esta área porque así lo exige el mercado”, subraya al respecto el representante de Artero.

Pero en el caso de la empresa con sede en Vilassar de Dalt (Barcelona), el futuro también se sustenta en otros pilares como “un gran proyecto de escuela de formación para profesionales de la peluquería canina, que está presente también en países como Portugal y ahora Italia”. No cabe olvidar que Artero fue pionero en la organización de un campeonato de peluquería canina hace más de 20 años y actualmente organizamos shows tanto en Madrid como Atlanta (Estados Unidos) en los que participan profesionales de todo el mundo”. En paralelo, y fruto de la expansión de la compañía, se ha creado Artero Events, dedicada al montaje de eventos.

Todas estas iniciativas tienen como objetivo dar servicio a un mercado de la peluquería en constante innovación y que exige de empresas dispuestas a ofrecer a los profesionales herramientas que mejoren su día a día y su productividad.

https://www.artero.com

