La seguridad de las cunas colecho, por cunacolecho.org

jueves, 27 de junio de 2019, 16:16 h (CET) Todas las ventajas del colecho y la seguridad que proporciona a recién nacidos Una cuna colecho es un tipo de cuna que esta diseñada para adaptarse a la cama de matrimonio para que los padres estén cerca de su bebé en todo momento. Este tipo de cama esta diseñada sobre todo para bebes recién nacidos que necesitan estar atendidos en todo momento. Cunacolecho.org comenta todos los beneficios y consejos para dormir seguros con un bebe.

El beneficio principal de que los bebes duerman en una cuna colecho, es que ellos duermen mucho más tranquilos al notar la presencia de sus padres. Es importante que durante los primeros meses de vida, reciban mucho amor y afecto y que se sientan queridos. Todo esto tiene una influencia positiva en la salud y en el futuro del bebe.

Otra gran ventaja es que no solo los recién nacidos descansaran bien, sino que también los padres que tendrán a su bebé más cerca en caso de que necesiten ayuda y sin necesidad de desplazarse hasta la cuna del bebé.

La cuna colecho es una forma muy segura para dormir con un bebé pero se deben de tener en cuenta estos consejos para que sea una práctica segura en todos los sentidos:

En primer lugar, hay que evitar que el bebé este en contacto con peluches grandes, almohadas muy mullidas o sabanas muy finas ya que estos objetos es mejor no ponerlos alrededor, ya que si se caen, o el bebé los mueve, pueden provocar riesgo de asfixia, que es una de las causas principales de muerte en un bebé. Otro consejo, es que la habitación refleje en parte un entorno de calma y que sea un espacio fuera de humos, de esta forma, se asegura que estos factores no intervengan en su salud del recién nacido.

Una cuna colecho es una forma segura que permite aumentar el vínculo con el bebé pero siempre que se elimine cualquier elemento que pueda interferir en su descanso.

