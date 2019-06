Ahorrar en aire acondicionado con Aldro este verano Comunicae

jueves, 27 de junio de 2019, 16:00 h (CET) Con la llegada de las altas temperaturas el gasto en electricidad llega a su pico más alto por el uso desmedido de aparatos de aire acondicionado. Aldro da las claves para un uso eficiente de estos dispositivos y ahorrar en la factura de la luz El calor ha llegado para quedarse aumentando con ello el uso de ventiladores y aires acondicionados. Su funcionamiento dispara la factura energética de los hogares españoles por lo que un uso responsable y eficiente de los mismos no solo supone un ahorro en la factura sino que ayuda a cuidar el medio ambiente.

La comercializadora energética Aldro propone una serie de recomendaciones para combatir las elevadas temperaturas estivales evitando un consumo desproporcionado de aire acondicionado y una elevada factura de la luz.

Desde Aldro son conscientes de que un porcentaje importante del consumo de electricidad se refiere al sector residencial, que en verano tiene su máximo de consumo entre las 14 y las 16h, por el uso de lavavajillas, televisión y equipos de aire acondicionado, y sufre otro repunte de 20 a 22h, con la vuelta a casa de muchas personas tras la jornada laboral, según datos de la Red Eléctrica de España.

Asimismo, establece que el consumo mensual de un hogar medio es de aproximadamente 270kWh, con una potencia contratada de 4 kW. Estos datos se disparan entre diciembre y febrero por el uso de la calefacción y en el mes de julio debido al funcionamiento de equipos de aire acondicionado.

Para concienciarse del gasto que supone el uso de estos aparatos, se debe conocer cuánto consume realmente el dispositivo. Un equipo doméstico suele tener entre 2.000 y 3.000 frigorías y su potencia será entre 1.720 y 2.580 vatios por hora (1.000 vatios equivalen a 860 frigorías). Si el equipo de aire acondicionado está encendido durante una hora consume 2kW, hablamos de un gasto aproximado de 0,34€. Pero la factura final de la luz no solo dependerá del precio del kilowatio y del tiempo que haya estado funcionando el aparato sino que habrá que sumarle la potencia contratada por el usuario, el alquiler del contador y los impuestos pertinentes.

A este respecto, Aldro realiza estudios específicos acerca de los hábitos y consumos energéticos de sus clientes para mejorar la eficiencia energética de la vivienda o negocio. Revisar y ajustar la potencia y contratar la mejor tarifa adaptándola al consumo real son algunas de las claves de Aldro para ayudar al ahorro.

De la misma manera, a la hora de comprar un dispositivo de aire acondicionado hay que fijarse en la etiqueta energética y la mejor opción será adquirir un electrodoméstico eficiente, con indicativo A+++, que puede suponer un ahorro de un 40% en el consumo de energía. Además, muchos de ellos cuentan con un modo Eco que ayuda a reducir el consumo.

Otro dato a tener en cuenta es la temperatura y es que no por ponerla más baja se enfriará antes la estancia, pues lo que se consigue es un mayor gasto. El Ministerio de Industria aconseja fijar la temperatura en 24 grados, mientras que el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDEA) afirma que con 26 grados es suficiente. Desde Aldro informan que la diferencia máxima entre la temperatura exterior y la interior debe ser de 12 grados para un uso eficiente del equipo de aire acondicionado. Cada grado de más, consumirá un 8% más de energía.

Aldro alerta de que menos del 10% de los hogares mantienen sus equipos de refrigeración a una temperatura adecuada. Con una correcta climatización en verano, se estima en alrededor de 5,2 millones de kWh el ahorro diario de energía, lo que equivale al consumo de 600.000 hogares en un solo día, según datos de la Red Eléctrica de España.

Relacionado con la temperatura está también el tiempo de encendido. Hay que evitar ponerlo por la noche, pues además de ser perjudicial para la salud supondría un gasto energético y monetario bastante alto. Basta con abrir las puertas y ventanas para que haya corriente aprovechando el frescor de la noche.

Al poner el aire acondicionado, se debe aislar bien la habitación, cerrando puertas y ventanas para no derrochar energía. También hay que tener en cuenta el mantenimiento del dispositivo de aire acondicionado. Si los filtros están sucios, el aparato consumirá más energía para enfriar la habitación. Aldro ofrece una amplia gama de servicios de mantenimiento con el que estar protegido frente a posibles imprevistos desde 3,99€/mes, cubriendo averías eléctricas urgentes, contactando con un técnico especializado en un máximo de 3 horas e incluyendo los gastos de desplazamiento y mano de obra hasta 3 horas.

Por otro lado, el 75% del total del consumo de electricidad viene de los sectores industria y servicios. Para ellos Aldro, dentro de sus soluciones eficientes, ofrece su producto Go2Confort, que reduce la factura eléctrica, optimizando el sistema de calefacción, refrigeración y agua caliente. Proporciona al cliente la solución integral de ahorro, encargándose de forma global del proceso de estudio, ejecución, control y mantenimiento, sin perder de vista el principal objetivo: el ahorro en la factura de energía.

Aldro aboga por un uso sostenible de la energía para contribuir a un sistema eléctrico respetuoso con el medio ambiente. Con pequeños gestos se protege el entorno a la vez que se ahorran costes. Si no se está utilizando el aire acondicionado lo mejor será desconectar el equipo para evitar el consumo fantasma, mantener la casa protegida del sol bajando persianas y toldos en las horas centrarles del día, regular la temperatura para un consumo eficiente, hacer uso de ventiladores para gastar menos energía y, en general, hacer un uso racional de la energía. Pero todos estos consejos deben apoyarse también en una buena tarifa eléctrica adaptada a cada necesidad, como la que ofrece Aldro, atendiendo a sus clientes de manera personalizada y analizando su situación actual revisando tarifas, potencia contratada, consumo y necesidades reales para proponer los ajustes necesarios y ofrecer un servicio de calidad con el que el cliente disminuya el gasto energético de sus facturas.

