Mañana viernes, estreno de la colección de gafas de sol Guillermina Baeza by Cione en 080 Barcelona Fashion

jueves, 27 de junio de 2019, 13:23 h (CET) Ambas firmas van a presentar, de manera conjunta con los nuevos modelos de bikinis y bañadores de la diseñadora barcelonesa que cumple 40 años sobre las pasarelas, una colección Premium de nueve monturas de sol, todas Made in Spain Mañana viernes, día 28 de junio, y en el marco espectacular de 080 Barcelona Fashion se va a presentar la colección de gafas de sol Guillermina Baeza By Cione.

Será en el desfile en el que la mítica diseñadora, que en 2019 cumple 40 años en las pasarelas de todo el mundo, pondrá de largo su nueva colección de bikinis y bañadores. Como ellos, las monturas de sol Guillermina By Cione no van a dejar indiferente a nadie.

Tanto los trajes de baño como las gafas de sol están inspirados en los maravillosos e icónicos años 90. La generación de los 90 sigue pisando fuerte, y no renuncia a su feminidad y libertad, ni en las orillas del mar.

Aquella fue una década de mujeres atrevidas, llenas de energía, que reflejaban y expresaban con lurex de colores y estampados de ensueño… Una década en la que el mundo de la moda se rindió a las “top models”, a su sensualidad y sus curvas envueltas en lentejuelas transparentes, y a los fotógrafos más importantes de entonces.

La maestría con la que Guillermina ha traslado la nostalgia de la edad de oro de la moda a los trajes de baño, también se puede admirar en la nueva y exclusiva colección de gafas Guillermina, by Cione. Las modelos las vestirán sobre la pasarela de 080, en perfecta sintonía con sus bañadores y bikinis de los que son una pieza más.

La colección Premium Guillermina By Cione es una edición limitada consta de nueve monturas diferentes, todas Made in Spain. De formas redondas, sensuales, sus colores evocan inmediatamente el mar en las miradas ajenas, y son el complemento ideal para vestir, junto al agua, en cualquier momento del verano.

Como la nueva colección de prendas de baño de Guillermina Baeza, también las gafas de sol le hacen un guiño a las prendas más emblemáticas de la diseñadora. Las nuevas formas de fornituras se unen con las iniciales de la marca, para darle un toque clásico, pero contemporáneo a la vez, a la colección, empoderando a las mujeres con bañadores y bikinis que le dejan sentirse libre, esbelta y cómoda, y aún más coqueta, si haciéndolo llevan puestas sus gafas Guillermina By Cione.

El lanzamiento de esta colección Premium Guillermina By Cione coincide en el tiempo con otro gran hito de la firma de gafas, como es la puesta de largo de la nueva marca de monturas de Cione que lleva el nombre de la entidad.

