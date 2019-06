Mejora tu cualificación profesional para trabajar este verano La obtención del carnet de manipulador de alimentos ayuda e incrementa las opciones de los profesionales que se dedican o quieren trabajar en el sector de la alimentación Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 27 de junio de 2019, 12:50 h (CET)

La llegada del verano en España implica una mayor contratación por parte de las empresas. Sobre todo de las relacionadas con el sector de la alimentación, restauración y hostelería, ya que la llegada de turistas para el disfrute de las vacaciones incremente el número de clientes por todo el país. Por ello, una excelente oportunidad laboral para las personas que quieran trabajar estos meses del verano es capacitarse y conseguir un título de valor y solicitado por los empresarios para poder trabajar con alimentos.



En este sentido, el carnet manipulador de alimentos es una de las mejores opciones a la hora de incrementar las posibilidades de trabajar este verano, ya que es un plus para cualquier persona que trabaje o quiera trabajar en una actividad económica relacionada con los alimentos, ya sea durante la fase de su preparación, fabricación, transformación, envasado, almacenamiento, distribución, suministro o servicio.



El título además de acceder por primera vez al mercado laboral, también es una ventaja competitiva para los trabajadores que quieren mejorar y ascender dentro de una compañía, ya que permite operar en diferentes áreas de la empresa, convirtiéndose de este modo una pieza imprescindible para las empresas.



Conseguir este título, lejos de los que algunos pueden pensar, es muy sencillo, ya que el título se puede conseguir de forma completamente online. Para ello, la plataforma de formación certificadomanipuladoralimentos.es está completamente especializada en acreditar a personas de toda España con este título con un notable éxito de satisfacción por parte de sus alumnos.



En este sentido, el curso para conseguir el título es completamente gratuito y se puede acceder a la formación con sólo registrarse, ya que los alumnos tan sólo pagarán por la expedición del título.



Un curso completamente adaptado a las necesidad El curso desarrollado y elaborado en este portal está realizado según el Real Decreto 109/2010. Gracias a esto quienes cursen el curso a través de esta empresa conseguirán el documento oficial que requieren las autoridades sanitarias a la hora de realizar una inspección.



Es destacable señalar que este título es obligatorio para todas aquellas personas que operen con alimentos. En caso de que la empresa sea sometida a una inspección y los inspectores vean que uno de los empleados esté trabajando en un área sin el título del carné de manipulador de alimentos cuando es obligado la empresa será víctima de una sanción económica muy importante.



Debido a ello, los empresarios ya no se la juegan en este sentido y contratan a profesionales con este título, ya que de este modo pueden realizar un mayor abanico de tareas dentro de la empresa y cuenta con una formación de seguridad alimentaria muy importante, algo muy valorable por parte de los clientes.



De hecho, la formación incluye contenidos y recursos relacionados con la higiene personal como, la importancia del lavado de manos y la creación de unos correctos hábitos higiénicos. Asimismo, el curso de manipulador de alimentos también forma en temas relacionados con el control de plagas, química y biología.



Rapidez en la entrega del título El curso para conseguir el carné de manipulador de alimentos se puede hacer de forma completamente online, evitando perder tiempo en desplazamientos. Por ello, la entrega del título del carné también se realiza sin que el alumno tenga que salir de su casa, recibiendo el certificado en formato digital por email en cuanto esté disponible.



Con todos los motivos mencionados más arriba ya eres un poco más consciente de que este carné te puede facilitar tu entrada al mercado laboral y tu mejora profesional, en el caso de que ya estés trabajando. Así que accede al portal especializado certificadomanipuladoralimentos.es y empieza a formarte en esta área.



El portal certificadomanipuladoralimentos.es es un referente en España y tiene más de 10 años de experiencia, periodo de tiempo en el que ha formado a más de 23.500 alumnos con éxito y cuentan con la confianza de más de 32 empresas en materia de formación.



En la actualidad, además, cuenta con una promoción, por la que los interesados pueden obtener el título por un precio de tan sólo 20 euros. Por este precio conseguirás un título válido para toda España, que te permitirá trabajar en diferentes sectores y que además mejorará tu atractivo profesional. ¿A qué estás esperando? Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La importancia de tener un buen nivel de inglés para tu vida profesional Contar con un título de los exámenes oficiales de Cambridge es una buena demostración de que estás preparado Los empleados que llevan su mascota a la oficina muestran un 22% más de satisfacción en su trabajo Según un estudio elaborado por la Universidad de Lincoln y encargado por Purina, las personas que llevan al trabajo a sus mascotas disfrutan de una vida laboral más placentera Los fotógrafos profesionales ante las nuevas tecnologías En este artículo subrayamos el papel y la necesidad de dar su lugar a los fotógrafos profesionales, los que cuentan con conocimientos de un arte en el que la técnica tiene un rol esencial ¿Cuáles son las actividades con mayor y menor crecimiento de autónomos en la última década? Construcción, agricultura, comercio pierden peso, mientras actividades profesionales, educación, sanitarias y servicios sociales tienen el mayor crecimiento El 90% de los estudiantes prefieren los contenidos interactivos para estudiar Los vídeos que favorecen la participación del alumno son percibidos como un juego y, por tanto, sus contenidos se retienen mejor