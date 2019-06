Las compañías de energía chinas muestran su interés y presionan para adquirir activos de minería, petróleo y gas en Guinea Ecuatorial antes del fórum del 2 de julio Comunicae

jueves, 27 de junio de 2019, 10:43 h (CET) La Ronda de Licencias de Guinea Ecuatorial ha sido acogida con gran interés por parte de empresas públicas y privadas chinas interesadas en invertir en Guinea Ecuatorial y explorar oportunidades en los sectores del petróleo, gas y minerales en las próximas reuniones de la Ronda de Licencias de Guinea Ecuatorial que tendrá lugar en Beijing, organizadas por la African Energy Chamber (Cámara Africana de la Energía) La Cámara celebrará el foro de inversores de 2 días en el Hotel Kempinski Beijing los días 2 y 3 de julio, auspiciado por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial. Se confirma la presencia de las empresas más importantes de la industria energética china, incluidas PowerChina Group, Sinochem, ENN Group, CCCC, CMEC, China Minmetals Corp, China Gas, Beijing Gas, Jincheng Anthracite Mining Group, PetroChina, Sinoenergy, CNOOC, etc.

"Esperamos dar la bienvenida a los inversores chinos e internacionales en el foro de EG Ronda en China. Este es el comienzo de nuestra apuesta por desarrollar un sector minero exitoso y rentable, como lo hemos hecho con el petróleo y el gas ", declaró S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, Ministro de Minas e Hidrocarburos que estará en Beijing la próxima semana con su delegación de altos funcionarios. “Nuestra industria de minería, petróleo y gas tiene una cosa que valoran los inversores extranjeros, que es la certeza y seguridad jurídica en las políticas y regulaciones gracias al liderazgo del Presidente. Operar por años con un marco predecible y confiable ha hecho que nuestro país sea competitivo y vamos a desarrollar nuestros recursos de petróleo, gas y minería para beneficiar a los inversores y nuestra gente", agregó el Ministro.

La gira de presentación de la Ronda de Licencias de Guinea Ecuatorial 2019 exhibirá en Beijing los 27 bloques de petróleo y gas que se ofrecen en el país, y promoverá el alto potencial que tiene Guinea Ecuatorial en minerales como el oro, diamantes, bauxita y mineral de hierro. S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima estará acompañado por el Director General de Hidrocarburos y el Director General de Minerales y Canteras, y mantendrá varias reuniones privadas con inversores chinos.

“Guinea Ecuatorial ha mejorado sus políticas en materia de minería, petróleo y gas para implementar las mejores prácticas internacionales, así como mejorar la seguridad jurídica para los inversores. No es un secreto la razón por la que los inversores tienen mucho interés en nuestro foro de Beijing. La Cámara cree que esto ayudará a atraer más inversiones y empleos para Guinea Ecuatorial. Esperamos que la estrategia de difusión y compromiso de Guinea Ecuatorial con los mercados globales resulte en rondas de licencias muy exitosas este año ", dijo Mickael Vogel, Director de Estrategia de la Cámara.

