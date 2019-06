Farmaciasdirect compra la farmacia online Miotrafarmacia y Minhaoutrafarmacia Comunicae

jueves, 27 de junio de 2019, 09:31 h (CET) Farmaciasdirect refuerza su plan estratégico con la compra de la farmacia online Miotrafarmacia.com y su filial portuguesa Minhaoutrafarmacia.com La startup española Think-Pharma Tank, propietaria de la farmacia y parafarmacia online Farmaciasdirect.com, anunció este miércoles la compra de Miotrafarmacia.com y Minhaoutrafarmacia.com. Un comercio electrónico del sector farmacéutico especializado en la venta online de productos de parafarmacia y medicamentos EFP tanto en España como en Portugal.

La compra de esta empresa fundada por Enrique Luesma y Tono Ferrer en 2013 y en la que posteriormente invirtieron Marek Fodor, Javier Llorente y el business Ángel Albert Ribera CEO y fundador de Link to Media, hace que Farmaciasdirect refuerce su posicionamiento en el mercado nacional y, además, emprenda su nueva trayectoria empresarial en el territorio portugués.

Tal y como aseguran Antonio Campos y Tony Solanes, fundadores y socios de la empresa Farmaciasdirect, que el objetivo es consolidarse en el panorama nacional y convertirse en la farmacia líder a través de un servicio excepcional a clientes y pacientes.

Aunque no han trascendido los datos económicos de la transacción, ésta inversión estratégica refleja la apuesta de Farmaciasdirect por este segmento del sector farmacéutico.

Farmaciasdirect fue la primera farmacia online en desarrollar un sistema de asesoramiento farmacéutico online vía email, chat, formulario o App. El asesoramiento es personalizado, gratuito y llevado a cabo por el equipo de farmacéuticos especialistas y expertos en distintas áreas del sector salud, con el que cuenta la empresa.

Asimismo, Farmaciasdirect, gracias a datos muy positivos, ha logrado posicionarse como la farmacia online líder del sector en cuanto a recurrencia y conversión. Ya que en el 2018 experimentó un crecimiento de más del 74% con respecto al año anterior. Su relación directa con los principales laboratorios del sector y estos datos la convierte en una de las empresas con mayor proyección del sector en el territorio nacional.

