Weddingstudio presenta su colección más fresca y veraniega

jueves, 27 de junio de 2019

jueves, 27 de junio de 2019, 09:39 h (CET) Las invitaciones de boda tropicales que no dejarán indiferentes a los invitados Llega el momento de organizar el enlace y las invitaciones de boda tienen un papel importantísimo para anunciar el evento y no se puede dejar ningún detalle al azar. Recomiendan que se piense en el estilo que se quiere para el gran día y se intente plasmar ese estilo en las invitaciones. Si se quiere celebrar la boda en primavera o verano, lo ideal es que las invitaciones sean frescas, naturales y alegres.

Invitaciones de boda con mucho color

La nueva colección de invitaciones de boda tropicales juega con los colores vivos en las ilustraciones de las flores, realizadas en acuarela y pensadas para los novios que tienen ese espíritu exótico.

Si se buscan unas invitaciones de boda tropicales y enamoran las flores con colores vivos, llenos de pasión y color, estás son las tarjetas de boda ideales. No se quedarán indiferentes los invitados, se les contagiará esa frescura que se quiere para el día de la boda. "Son perfectas para el momento más especial de vuestras vidas".

Weddingstudio ha creado un mundo de color y ensueño pensado para los novios que tienen ese espíritu tropical y flowerpower. Por eso cuentan con una preciosa y amplia variedad de estilos de flores y hojas tropicales, combinados con esas tipografías tan bonitas. Mimando cada detalle desde el diseño al tipo de papel para que sean invitaciones especiales, mágicas y únicas.

Todo ello a juego con los sobres que se pueden forrar y personalizar con los nombres de los novios o con el diseño en la misma línea de la invitación. También se puede hacer a juego toda la papelería de la boda, mapa de llegada, menús de boda, tarjetas de gracias, libro de firmas, sellos, pai pai, regalos para los invitados o cualquier material que se necesite lo diseñan según las necesidades.

Empresa de diseño especializada en invitaciones de boda únicas

Weddingstudio crea tendencias en el diseño de invitaciones para bodas y eventos, dispone de imprenta propia y ofrece una gran variedad de invitaciones, además tienen la capacidad de personalizarlas y adaptarlas a los gustos y necesidades de los novios. Incluso pueden hacer que un dibujo o mapa diseñado por un amigo o familiar, pueda formar parte de la invitación y del resto de papelería de la boda. O diseñar cualquier elemento gráfico que sea especial para los novios y que quieran plasmarlo en sus invitaciones.

La importancia de la calidad de los materiales en la invitación de boda

Además del diseño, es muy importante la calidad de impresión, por eso, es importante trabajar con diferentes modelos de papel, siempre papeles especializados de gama alta para las invitaciones, sobres y toda la papelería. A todo el mundo le gusta recibir una invitación que cuando se tiene en las manos sorprenda por su diseño y su calidad.

"Como referencia los tarjetones de las invitaciones para que tengáis una idea tienen un gramaje entre 300-350grs, siendo los sobres de 175-190grs con forro interior 120grs, ofreciendo una imagen y acabado espectacular. Si bien podéis escoger los sobres sin forro. Os recomendamos que optéis por forrar el interior de los sobres con los motivos florales de las invitaciones y con vuestros nombres ya que esta elección hará que consigáis dar más empaque y personalidad en vuestra invitación de boda", afirman en Weddingstudio.

Asesoramiento y atención personalizada

Por otra parte, se podrá disfrutar de un servicio de atención y asesoría en todo lo relacionado con las tarjetas de invitación y toda la papelería de boda. De este modo, un profesional de Weddingstudio hará de guía en todas la dudas o necesidades que puedan surgir y ayudará a tomar las decisiones más acertadas, buscando siempre la satisfacción.

