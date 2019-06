Carmen Hergueta, una escritora con muchos proyectos aún por publicar Por Eva Fraile, del blog La Reina Lectora Eva Fraile Rodríguez

jueves, 27 de junio de 2019, 09:29 h (CET) Carmen Hergueta comenzó a publicar en 2015 el primer tomo de una trilogía: La magia de dos mundos – Los ojos de cristal, trilogía que en 2017 vio llegar la segunda parte: La magia de dos mundos – Sueños oscuros. Pero Carmen Hergueta no solo es escritora, sino también lectora, y tiene su propia trilogía fantástica preferida: Memorias de Idhun, de Laura Gallego.



¿Por qué interesarnos por lo que lee una escritora? Para entenderla. Podéis conocer la bibliografía de Carmen Hergueta y sus proyectos futuros, ¿pero acaso podríais saber que el libro que más le ha impactado es, por ejemplo, A sangre fría de Truman Capote? ¿O que lo que más le inspira para escribir es la música?



Carmen Hergueta tiene actualmente tres libros publicados: Los dos primeros tomos de La magia de los mundos (ya nombrados anteriormente) y Paseando a través de… Un libro de novelas cortas y relatos largos. Sé, de buena mano, que muchas veces esta escritora piensa en el título y después, recrea la historia. ¿Se imaginaría la ambientación de los dos mundos de su trilogía fantástica antes de escribirla? Estos dos mundos son muy diferentes entre sí: uno más oscuro y siniestro, y otro lleno de color. ¿Son, también, dos estados de ánimo?



Conociendo la biografía, bibliografía y manías/curiosidades de Carmen, aparecen muchas preguntas y te imaginas muchos proyectos futuros relacionados con esta exquisita escritora. Paseando a través de… Es un compendio de historias que van desde el viaje de un niño en busca de sus padres rodeado de una sutil fantasía, hasta la importancia de ser valiente y lanzarse a ser el nuevo amor de alguien. ¿Podría haber más tomos de estos conjuntos de relatos?



Para terminar, no he podido evitar hurgar en los proyectos futuros de la escritora, para llegar a la conclusión de que Carmen nos va a regalar todavía más aventuras. Y continúa suscitando en mí más preguntas… El vestido rosa de Janne es un cuento en construcción. ¿Qué nos contará? ¿Un baile de fin de curso? ¿Un regalo especial? Otro de los títulos cuya historia Carmen ya habrá imaginado es Una bandeja de disparatados y tétricos personajes. Un título largo que promete relatos surrealistas. Carmen, a veces, me recuerda a Tim Burton…



Os contaré una última obviedad: la imaginación de esta escritora, no va a parar.



Todos sus libros están disponibles en su web: https://www.carmenhergueta.com.

