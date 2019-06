CBC Cerrajeros lanza un comunicado posicionándose en contra de los desahucios

La empresa de cerrajería, con presencia en las principales ciudades españolas, ha lanzado un comunicado anti desahucios y anuncia su negativa a realizar lanzamientos judiciales a empresa de cerrajeria a nivel nacional CBC Cerreajeros anuncia en su web y pagina de Facebook hace unos dias un comunicado oficial en el se posiciona en contra de los desahucios en favor de los bancos. El comunicado ha casuado revuelo en las redes sociales, recibiendo el apoyo por parte de los cibernautas.

"En CBC Cerrajeros queremos comunicar que estamos indignados a causa de que hoy por hoy todavía se sigan realizando desahucios en favor de los bancos. Bancos y entidades financieras que en su día fueron rescatados con dinero de todos y que no tienen ningún escrúpulo a la hora de apropiarse de la vivienda de personas desempleadas y con serios problemas económicos. No contentos con ello, además les exigen la deuda.

Son muchas las veces que nos han llamada para realizar este tipo de servicios y muchas las que nos hemos negado a acudir. Aun a sabiendas de que otro cerrajero acudirá al lanzamiento judicial

Por esa razón hacemos publico de manera oficial que las sucursales de CBC Cerrajeros Donostia, CBC Cerrajeros Madrid, CBC Cerrajeros Barcelona y CBC Cerrajeros Bilbao no realizarán más deshaucios en favor de los bancos.

Es así como queremos contribuir al cambio en esta sociedad y por eso lo hacemos en las principales ciudades en las que ofrecemos servicios de cerrajería en este país. También queremos animar a todos los compañeros cerrajeros de profesión que se quieran unir a la causa.

Además queremos matizar que la negativa a realizar desahucios será SOLO en favor de los bancos y no de las personas. Porque entendemos que habrán muchos ciudadanos que han metido todos sus ahorros en un piso para alquilarlo o incluso se hayan podido endeudar.Y entendemos que porque el inquilino u okupa no quiera o no puedan pagar, no vamos a permitir que esos ciudadanos que invirtieron sus ahorros vayan a la quiebra.

Por último y aprovechando este comunicado, queremos agradecer a todos nuestros clientes la confianza depositada en nosotros durante todos estos años." De esta manera es como la empresa de cerrajeros ha querido comunicar su decisión de manera oficial. Aunque como dicen en su comunicado "son muchas las veces que nos han llamada para realizar este tipo de servicios y muchas las que nos hemos negado a acudir".

Jorge.V Gerente de la empresa nos contaba que "nos doleria en el alma colaborar en una de las mayor injusticias de este país, es un verdadero drama". La empresa espera ver si en los próximos días se unen mas empresas a la causa.