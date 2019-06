Qustodio rememora 13 juegos populares de los 80 y 90 que los niños actuales desconocen Comunicae

miércoles, 26 de junio de 2019, 16:39 h (CET) Desde Qustodio han realizado un listado con aquellos míticos juegos y juguetes con los que se divertían los niños hace unas décadas y que ahora son auténticos desconocidos Sí, los niños siguen jugando, pero lo hacen de una forma muy diferente a la que lo hacían hace tan solo unas décadas. El desarrollo tecnológico es el gran responsable de ello, ya que un smartphone con la batería cargada puede ofrecerles varias horas de diversión con cientos y miles de opciones de juego diferentes. Por ello, no es raro que los niños de ahora, acostumbrados a las pantallas y a los videojuegos, no sepan qué hacer o incluso desconozcan estos 13 juegos y juguetes de los 80 y 90 que desde Qustodio, plataforma de bienestar digital para familias, han querido rememorar:

Tamagotchi: Hoy en día los niños tienen acceso a todo tipo de mascotas virtuales en sus smartphones, pera hace casi 20 años había que conformarse con el Tamagotchi. Este pequeño “animal” creado dentro de un huevo generaba las primeras responsabilidades de los más pequeños, ya que tenían que alimentarlo, mimarlo y jugar con él para evitar que muriera.

Action Man: Los videojuegos de acción y disparos son ahora uno de los productos más queridos por los niños, pero este agente especial era el que ganaba la batalla a finales de los 90. Estos muñecos contaban con una gran gama de armas y vehículos de última tecnología para enfrentarse al temible Doctor X.

Slinky: Uno de los juguetes más famosos entre niños y niñas de entre los 80 y 90, aunque en España era más conocido como “muelle de colores”. Un Slinky y unas escaleras y la diversión podía durar horas mientras veían cómo bajaba los escalones. Resultaba adictivo.

Casitas de muñecas: Con cocina totalmente equipada, piscina, coche incluido y muchísimos más complementos, estas auténticas mansiones eran el juguete estrella en la carta de Reyes, aunque por su gran tamaño les superara en altura.

Caballeros del Zodíaco. Las series de dibujos animados siempre han sido una gran fuente de inspiración para las empresas jugueteras, pero los muñecos de acción de Pegaso y compañía eran de los favoritos. "¿Quién no recuerda revivir las aventuras de los Caballeros del Zodíaco con ellos?"

Mazinger Z: Siguiendo con esta tendencia, este robot gigante se llevaba la palma. Todos los niños de los 80 recuerdan haber gritado la famosa frase “¡Puños fuera!”.

Tazos: Aunque las patatas fritas siguen despertando pasiones entre los más pequeños, hace unos años había un factor añadido: los tazos que regalaban en sus bolsas. No había mayor alegría que encontrar un tazo raro, aunque no se puede olvidar la decepción al perderlo.

Yoyó: El recreo o las tardes de verano eran el momento perfecto para demostrar los trucos complicados e innovadores que acaban de aprender. Todo el mundo recuerda a ese amigo que siempre conseguía impresionar.

Balón Prisionero: A veces solo bastaba una pelota, un campo de jugar y la voluntad de querer eliminar a todos los jugadores del equipo contrario para pasarlo en grande. Eso sí, había que tener cuidado con la elección de la pelota, si era de baloncesto, mejor no participar.

Juegos Reunidos: ¿No hay espacio para guardar las cajas del parchís, la oca y demás juegos de mesa? Los niños de los 80 no tenían ningún problema de espacio con esta caja que reunía hasta 45 juegos distintos. El resultado: toda la tarde tirando los dados.

Pacman: Conocido popularmente en nuestro país como “Comecocos”, para muchos fue el primer contacto con los videojuegos y el mundo virtual. Aunque se pueden encontrar versiones arcade en la actualidad, no es tan conocido entre los niños como el Fornite, el Call of Duty o el FIFA.

Furby: Siri ya existía hace años. Los niños de finales de los 90 ya hablaban con los Furbys. Equipados con un sistema muy básico de IA, estos adorables muñecos estaban programados para ir aprendiendo cada vez más palabras.

Canicas:¿Quién iba a pensar que unas pequeñas esferas iban a dar tanto juego? Prácticamente cada colegio o barrio tenía su propia modalidad y los niños pasaban tardes enteras disfrutando con ellas. Pero cuidado con que los más pequeños no se las tragaran.

Muchos de estos juegos y juguetes acompañaban a los más pequeños durante las largas tardes de verano. Sin embargo, hoy en día el tiempo pasa volando y muchos pequeños lo pasan pegados a sus dispositivos. Ante esta situación, Qustodio recomienda a los padres que limiten a sus hijos el uso de smartphones, ordenadores y tablets durante los días estivales y pasen más tiempo más tiempo con ellos, rememorando los juegos de su infancia. Para ello, han lanzado una campaña especial de verano con un 10% de descuento en todos sus planes premium hasta el 30 de junio.

