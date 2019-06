Las parejas de lesbianas suponen unos 5.000 tratamientos de reproducción asistida al año, según ProcreaTec Comunicae

miércoles, 26 de junio de 2019, 16:23 h (CET) El 73% de las familias homoparentales recurren a técnicas de reproducción asistida para tener descendencia, indica un estudio de la UAM. Hoy en día cada vez más parejas de lesbianas deciden ser madres a través del método ROPA Las parejas de lesbianas suponen unos 5.000 tratamientos de fertilidad al año, según calculan en el Centro Internacional de Fertilidad ProcreaTec, en base a estadísticas oficiales, con motivo de la celebración del Día del Orgullo LGTB este 28 de junio. Una cifra que aumenta año tras año con el cambio de modelo familiar y que supone un 5% de los ciclos de reproducción asistida que se realizan en nuestro país, según una revisión de estudios. “En los últimos años hemos visto una tendencia creciente. Cada vez más parejas formadas por dos mujeres acuden a nuestra clínica para ser madres. En 2013 comenzamos a realizar el Método ROPA (recepción de óvulos de la pareja) y eso ha supuesto un incremento de nuestras pacientes lesbianas”, comenta la doctora Alexandra Izquierdo, directora médico de ProcreaTec.

Según datos del estudio Familias homoparentales en España: integración social, necesidades y derechos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el 73% de las familias homoparentales (formadas por personas del mismo sexo) recurre a alguna técnica de reproducción asistida para tener descendencia. “Hace unos años las parejas de lesbianas solían someterse a una inseminación artificial o fecundación in vitro con semen de donante, siempre que la calidad ovocitaria lo permitiera. Sin embargo, desde hace unos años, la técnica ROPA ha permitido que ambas mujeres participen en el proceso reproductivo”, explica esta ginecóloga.

Casi un 10% de las parejas de lesbianas optaron por el método ROPA, indica el informe de la UAM. El método ROPA (recepción de óvulos de la pareja) o doble maternidad consiste en la aplicación de las técnicas de Fecundación in vitro (FIV) para transferir a una mujer embriones generados con los ovocitos de su pareja. Constituye pues una Recepción de Ovocitos de la Pareja y da lugar a hijos con dos madres biológicas. “Está indicado en los casos en los que ambas mujeres quieran participar del proceso de reproducción asistida y una de ellas tenga mejor calidad ovocitaria mientras que la otra tenga mejores condiciones para llevar a término un embarazo. Ambas serán progenitoras del futuro bebé, una de ellas aportando el material genético y la otra la gestación”, indica la doctora Izquierdo.

“En ProcreaTec realizamos un estudio exhaustivo de fertilidad a ambas mujeres, que determinará el mejor protocolo y las probabilidades de éxito del tratamiento. Así proponemos la realización de este tratamiento teniendo en cuenta las condiciones de cada una de las mujeres. De este modo, se propondrá realizar una estimulación ovárica a aquella de las dos que presente mejor reserva ovárica y mayores probabilidades de obtener ovocitos de buena calidad. En el caso de la receptora, se propondrá a aquella de las dos mujeres con mejores condiciones para llevar a cabo la gestación, tanto por edad, como por el factor uterino y de posibles enfermedades concomitantes”, añade esta ginecóloga.

Parejas casadas

Esta técnica de reproducción asistida supone para la paciente las mismas etapas que una fecundación in vitro en el caso de la mujer que actúa como donante: estimulación ovárica; punción ovárica; fecundación y evolución de los embriones y transferencia embrionaria. Mientras que la receptora tendrá que medicarse para que el endometrio esté receptivo a la implantación embrionaria. “En algunos casos es necesario sincronizar los ciclos de ambas mujeres mediante el uso de anticonceptivos”, precisa la doctora.

Esta técnica puede practicarse únicamente en aquellas parejas de mujeres que estén casadas. En 2016 se realizaron en España 138.553 ciclos de fecundación in vitro, según datos del Ministerio de Sanidad. Ese mismo año, nacieron en nuestro país 37.234 bebés por técnicas de reproducción asistida, un 2,5% más que el año anterior.

