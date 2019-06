Spain Car apuesta por un modelo de movilidad sostenible Comunicae

miércoles, 26 de junio de 2019, 16:27 h (CET) La compañía de alquiler de coches está incorporando nuevos modelos de vehículos, mejorando su oferta y ampliando su flota con coches más ecológicos Los problemas de movilidad en las ciudades y grandes desplazamientos van más allá de contar con un vehículo para conseguirlo. El cuidado del medio ambiente, y reducir la contaminación se impone como una necesidad, ya que las emisiones de gases contaminantes es una de las principales preocupaciones a medio y largo plazo.

Las empresas especializadas tienen ante sí un desafío, y algunas están reaccionando al dar un giro a su modelo. En el caso de los vehículos, el alquiler de coches híbridos como ofrece Spain Car es sin duda una apuesta valiente.

Un modelo de negocio amigable

SPAIN CAR, S.A. empresa líder en el alquiler y renting de vehículos, siguiendo con la consecución de su política de máximo respeto con el Medio Ambiente, con las nuevas incorporaciones a su flota de coches híbridos, ha conseguido que más del 50 % de sus turismos tengan las etiquetas ECO ó 0 emisiones.

Siguiendo la misma política de contribuir a mejorar el planeta, ha completado la renovación de los vehículos todo terreno de su flota, que ahora van provistos de motores EURO 6 C, más respetuosos con la naturaleza. SPAIN CAR, S.A. es también líder en el alquiler de vehículos Todo Terreno con tracción total 4x4, marcha reductora y diferencial autoblocante.

Esto se traduce en una flota de vehículos adaptada a las necesidades de todo el mundo, tanto quienes necesitan un vehículo para circular por el centro de la ciudad, donde las restricciones al tráfico hacen que solo puedan acceder los menos contaminantes, como quienes quieren disfrutar de la naturaleza sin límites y respetando al máximo su delicado equilibrio.

Híbridos, eléctricos y bajas emisiones

La completa oferta de Spain Car convierte a la empresa de alquiler de coches en una de las primeras en ofrecer soluciones a la movilidad de todo tipo, sin restricciones para circular por cualquier parte. Incluso por las zonas en las que hay una normativa más estricta respecto al tráfico rodado, se puede circular sin temor a recibir un aviso o una sanción.

La nueva normativa en ciudades como Madrid, por ejemplo, obliga a usar motores eléctricos que no contaminen. Además, cada vez hay más conductores concienciados con la necesidad de reducir la emisiones, aunque quieren seguir estando al volante. Este tipo de coches son la solución a una tendencia que es una necesidad.

Cuidando el planeta en todos los caminos

Las ciudades no son las únicas en las que se necesitan vehículos más respetuosos. Los Todo Terreno, que se relacionan con modelos de alto nivel de contaminación, también están cambiando su tecnología para ofrecer la libertad de circular por cualquier camino disfrutando de la naturaleza. Spain Car ha renovado por completo su oferta en este sentido, y todos sus vehículos de alquiler Todo Terreno incorporan motores de última generación, con bajas emisiones y un rendimiento óptimo.

En la web http://www.spaincar.es/ se puede encontrar toda la información necesaria para escoger el vehículo de alquiler que se necesita, así como detalles de interés para quienes buscan una empresa de alquiler de coches que se adapta a los nuevos tiempos, con un modelo sostenible y amigable con el entorno.

