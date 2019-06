Los mejores utensilios para facilitar la alimentación del bebé, por Babylunares.es Comunicae

miércoles, 26 de junio de 2019, 16:12 h (CET) Durante su desarrollo, un bebé necesita utensilios específicos que faciliten su alimentación. Escoger los adecuados marcará tanto su alimentación como su futuro Tras los primeros meses, en los que se alimenta solo de leche materna, un bebé necesita empezar a introducir nuevos alimentos a su dieta. Sin embargo, es evidente que no tienen la facilidad de un adulto para hacerlo, de modo que se necesitan utensilios especiales para facilitar su alimentación, así como potenciar poco a poco su autonomía. En babylunares.es enumeran una lista con los mejores utensilios para facilitar la alimentación del pequeño.

Biberones

Sin duda el primer utensilio para avanzar en la alimentación es el biberón, que se adapta a la forma de comer que ha tenido el bebé desde su nacimiento. Este le permite tomar todo tipo de líquidos como leche de continuación, zumo o agua.

Poco a poco se pueden poner en el biberón papillas que no sean demasiado espesas, para que se vaya acostumbrando a nuevas texturas.

La tetina del biberón es fundamental, así como una buena esterilización para proteger sus defensas.

Baberos

Otro elementos que ayudará mientras el bebé come es un babero, que le mantendrá limpio cuando se caiga algo de comida o en caso de que vomite, que suele ser frecuente sobre todo al principio.

En Babylunares recomiendan tener una buena cantidad de ellos, porque lo normal es que tras cada comida haya que meterlos en la lavadora. Antes de los 6 meses de vida se deben evitar los baberos de fibras sintéticas, apostando por tejidos naturales.

Además de los baberos tradicionales, se pueden encontrar modelos que cubren la parte delantera del cuerpo por completo, incluidos los brazos. Así solo tendrás que retirarlo para lavar y al bebé se mantendrá totalmente limpio.

Juegos de cubiertos y platos

La función de estos es la misma que la de la vajilla destinada a los adultos, aunque tienen un tamaño menor y el material con el que se fabrican es ligero y fácil de limpiar.

Los platos están fabricados para no romperse si se caen, además de carecer de bordes que pudieran causar cortes o daños a los pequeños. Los cubiertos también tienen acabados muy suaves.

Lo mejor es elegir un juego de cubiertos y platos que se pueda meter en el lavavajillas para facilitar el proceso de lavado igual que el resto de la vajilla familiar.

Vasos

Tras el biberón, llega el momento de que empiecen a beber en un vaso. Aunque uno normal al principio no es la mejor opción. Los vasos para bebés están pensados para ayudarles a iniciarse en este proceso, con asas para que lo puedan agarrar bien y una boquilla que además de permitirles ir bebiendo solos controle el flujo de líquido.

Más adelante se pueden ir cambiando estos vasos por otros más parecidos a los normales, fabricados con los mismos materiales que los platos.

Tronas para bebé

Para que pueda estar sentado de forma cómoda mientras aprende a comer, es importante usar una trona. Esta lo mantiene en una posición adecuada que además le permite ingerir el alimento adecuadamente.

La mejor opción es una trona evolutiva que se vaya adaptando al crecimiento del niño, y se convierta en su silla a la hora de sentarse a la mesa con los demás cuando sea posible. Puedes escoger entre varios modelos en https://www.babylunares.es/.

El proceso de alimentación de un bebé es algo muy importante para su desarrollo, por lo que disponer de los mejores utensilios para facilitar la transición mientras se van incorporando nuevos grupos de alimentos es fundamental. Además, permiten que poco a poco sea el bebé quien pueda ir comiendo solo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.