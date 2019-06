La edición de Gamergy con más League of Legends de la historia Comunicae

miércoles, 26 de junio de 2019, 14:59 h (CET) La Superliga Orange de la LVP celebró la sexta jornada del split de verano ante un abarrotado Orange Stadium de IFEMA. S2V Esports Academy se proclamó campeón de la primera parada Tier Nashor del Circuito Tormenta. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Oporto (FEUP Porto) levantó el trofeo de University Esports Masters. Eloi ‘Freeloy’ Sabatés venció en la primera edición de Red Bull Player One y representará a España en el campeonato internacional de Brasil El pasado fin de semana, la décima edición de Gamergy albergó varias de las competiciones nacionales más importantes de League of Legends. Los más de 60.000 espectadores que se pasaron por IFEMA tuvieron la oportunidad de ver en directo a sus jugadores profesionales favoritos de la Superliga Orange; pero, además, grandes competiciones amateurs como el Circuito Tormenta, University Esports Masters o Red Bull Player One.

El plato fuerte del fin de semana fue vivir en directo la sexta jornada de la Superliga Orange de la LVP (Grupo MEDIAPRO). El Orange Stadium registró un lleno absoluto para disfrutar de los cinco encuentros que se disputaron. Los equipos no defraudaron y dieron un gran espectáculo que provocó que el público hiciera temblar los cimientos de IFEMA en algunas jugadas.

Además, durante la retransmisión de la jornada se llevó a cabo un sorteo sorpresa; dos personas encontraron bajo sus asientos las primeras entradas para las semifinales de Worlds 2019, que se celebrarán en el Palacio Vistalegre de Madrid los días 2 y 3 de noviembre.

Por su parte, el Circuito Tormenta tuvo una alta participación durante todo el fin de semana, con un total de 64 equipos. Los cuatro clasificatorios previos contaron con muchos equipos que buscaban estar en los cuartos de final del domingo. Los ocho conjuntos que lograron su objetivo pelearon por conquistar los 700 puntos de Tormenta que otorgaba el primer puesto.

La emoción fue tremenda en la gran final, donde S2V Esports Academy consiguió vencer a Arena Quesito GG en la tercera y definitiva partida. El pódium lo completó el equipo de Stormbringers tras derrotar a iNAT Gaming en el partido por el tercer y cuarto puesto.

Por otro lado, las universidades que competían en el University Esports Masters estuvieron todo el fin de semana luchando por una plaza en la final. Sin embargo, solo KIT SC eSports (Alemania) y FEUP Porto (Portugal) fueron capaces de alcanzarla. Los portugueses vencieron con un rotundo 2-0 y serán los que vayan a las Finales Mundiales que organiza la compañía Tencent, a finales del mes de julio 2019.

El League of Legends no paraba y al mismo tiempo que se resolvía el UEMasters lo hacía el Red Bull Player One. Eloi ‘Freeloy’ Sabatés levantaba el trofeo de campeón tras derrotar en una final igualadísima a TheLastDoomz. Freeloy será el representante español en la Final Internacional que se disputará en Brasil.

Además de las competiciones, los asistentes pudieron jugar a League of Legends en varios puntos de Gamergy. Asimismo, algunos influencers como Manute, Paracetamor o JotaGuinsoo retransmitieron en directo partidas de Tácticas Maestras, el nuevo modo de juego de LoL, en sus canales de Twitch desde IFEMA.

En resumen, la Grieta del Invocador ha estado muy presente en la décima edición de Gamergy; con competiciones, zonas de juego libre, cosplayers de un nivel altísimo e influencers retransmitiendo en directo.

