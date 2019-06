La agencia de marketing Sr. Potato y Room Mate Group, las grandes triunfadoras de PubliFestival 2019 Comunicae

miércoles, 26 de junio de 2019, 15:04 h (CET) Ayer tuvo lugar la entrega de los premios de la XIII Edición del Festival Internacional de Publicidad Social, PubliFestival, en la que Sr. Potato, la agencia de marketing digital y Room Mate Group, una empresa que aglutina hoteles, apartamentos y consultoría especializada en gestión hotelera, fueron las grandes triunfadoras de la noche, colocándose Sr. Potato en segunda posición en el ranking de las mejores agencias de publicidad 2019 Las campañas de Room Mate Group y Hotel 3 Reyes, las grandes galardonadas de Sr. Potato

Sr. Potato, la agencia de marketing digital de Madrid, fue una de las grandes triunfadoras de la noche, colocándose en segunda posición en el ranking de las mejores agencias de publicidad en 2019. En concreto, se estrenó en el ranking situándose por debajo de la agencia BTOB con 175 puntos, gracias a los cinco premios que consiguió por campañas realizadas para dos de sus clientes: Room Mate Group y Hotel 3 Reyes. Mejor estrategia PubliFestival 2019 con Room Mate Group como anunciante más concienciado con el medio ambiente 2019; mejor innovación medioambiental en proyecto o acción social con Room Mate Ecolution; mejor producción en spot web y mejor animación con la Felicitación de Navidad de Room Mate Group, y mejor estrategia en pieza gráfica con Arriba Grace de Room Mate Group. En la categoría de mejor diseño de identidad corporativa por la campaña de identidad corporativa de Hotel Tres Reyes.

“Estos premios suponen el reconocimiento al trabajo de todo nuestro equipo y a los casi cuatro años que llevamos trabajando muy duro para demostrar que otra forma de hacer publicidad no sólo es posible, sino también necesaria”, declara David de Silva, CEO y Business Strategist de Sr. Potato.

Con apenas 4 años de vida, Sr. Potato, la agencia de marketing digital de Madrid ha logrado hacerse un hueco en el complicado mundo de las agencias de marketing digital, realizando proyectos para importantes clientes nacionales e internacionales. Prestando servicios de consultoría y marketing a clientes de sectores tan diversos como el de la hostelería o la restauración, así como el de la alimentación y bebidas, pasando por la automoción o la banca. Además, ha conseguido una cuota de retención de sus clientes superior al 90% y ha ampliado su cartera de servicios de manera progresiva para adaptarse a los diferentes avances y tendencias del marketing digital.

Patricia Ballesteros, Brand Manager de Sr. Potato: “Una de las claves de nuestro éxito es que no trabajamos sólo para nuestros clientes, sino mano a mano con ellos para involucrarles en todos los procesos creativos y conseguir desarrollar historias y experiencias que les distingan claramente de su competencia”,

Room Mate Group crece de manera imparable

Room Mate Group nace hace 14 años de la mano del empresario Kike Sarasola, Carlos Marrero y Gorka Atorrasagasti con la ambición de crear una marca visionaria, y con una forma diferente de entender los negocios que nace del inconformismo, del deseo de retarse y cuestionarse permanentemente. Basada en un modelo que se centra en la humanización y la felicidad.

Su lema es tratar a las personas de forma especial, más allá de considerarles simplemente clientes, ya que solo así consiguen entenderlas y enamorarlas. Las personas están siempre en el centro y son el punto de partida de cada innovación, son ellas las que han motivado la creación de los diferentes servicios y productos que se ofrecen a través de sus diferentes marcas: Room Mate Hotels, Be Mate y X-Perience. Todo ello gracias también a la apuesta por la captación, formación y motivación del mejor talento: los Roomies.

PubliFestival, un evento internacional de renombre

El PubliFestival es un evento de carácter internacional que reconoce el papel que ejercen los profesionales, agencias, empresas y organismos del mundo de la publicidad en la sensibilización y concienciación hacia causas sociales de los consumidores.

En concreto, este año, en la XIII Edición del Festival Internacional de Publicidad Social, PubliFestival, se han batido récord de participantes, ya que se han registrado más de 500 inscripciones. Además, cada año editan un Ranking de las Agencias de Publicidad que Cambian el Mundo en función de los premios obtenidos por cada agencia y la valoración que hace el jurado de su implicación en el desarrollo y consolidación de la publicidad social.

El jurado, compuesto por los publicistas y creativos como David Cabrera Vázquez, Javier Vaquero, Noelia Fernández y Cristina Tello Madrid, ha estado presidido por el prestigioso publicista catalán Luis Bassat.

Con el fin de fomentar la responsabilidad social corporativa entre los creativos y publicistas de las agencias, la Fundación Gala otorgó, además, a cada ganador una Beca de Formación para cursar un Máster en Medio Ambiente y RSC; Máster en Publicidad y Maketing y RSC, Máster MBA con especialidad en Salud; o Máster MBA y RSC valorado en 3.995€. Las agencias galardonadas con los premios especiales de la organización se han visto beneficiadas, además, de unas becas valoradas en 25.000€ para cursar un doctorado Excellent Program DBA para los directivos de la agencia.

