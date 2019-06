First Workplaces inaugura más de 5.000 m2 de oficinas flexibles en Madrid Comunicae

miércoles, 26 de junio de 2019, 14:43 h (CET) La compañía refuerza su posicionamiento en la capital con la apertura de 5 plantas en la Torre Realia de Plaza Castilla, al tiempo que completa su oferta de workspaces con ubicaciones premium. De este modo, ya suma un total de 18.200 m2 disponibles en la Madrid First Workplaces, el primer operador español del sector de los workspaces en España, inaugura 5.000 m2 de espacios de oficinas flexibles en la Torre Realia de Madrid.

El nuevo espacio, ubicado en plena zona financiera de la capital, junto a los juzgados de Plaza Castilla, contará con 5 plantas de espacios de trabajo versátiles y completamente equipados para todo tipo de necesidades. Desde despachos personales a oficinas con diferente capacidad adaptadas a la dimensión de los equipos de trabajo y desarrolladas a medida, así como salas de reuniones, aulas de formación, espacio para eventos, zonas de coworking o lounge, entre otros.

Las nuevas oficinas de First Workplaces están ubicadas en un espacio alquilado a Realia durante los próximos 20 años. Este hecho forma parte del plan estratégico de la compañía centrado en ofrecer un negocio diferencial en las zonas más ‘prime’ de las principales ciudades de España. Asimismo, la duración del contrato de alquiler confirma la solvencia del proyecto de First Workplaces, que ya cuenta con una trayectoria de más de 10 años en el mercado de los workspaces.

Además, First Workplaces ofrece todo tipo de servicios adaptados tanto a pequeñas y medianas empresas como a grandes corporaciones para que se centren únicamente en su core business. Todo ello bajo tarifas planas que incluyen todos los servicios, desde la implantación inicial y el mobiliario a la domiciliación, teléfono exclusivo, atención personalizada de llamadas, atención de visitas, recepción de correspondencia y paquetería, uso de salas, seguridad y acceso 24h, limpieza, etc.

“Con esta nueva apertura nos posicionamos como referentes de workspaces en el eje financiero de Castellana, ofreciendo servicios de alta calidad para que las empresas, sean cuál sean sus necesidades solo tengan que preocuparse por hacer crecer sus negocios, encontrando en First Workplaces un aliado con el que impulsar su desarrollo”, asegura Óscar García, CEO de First Workplaces. “Para ello, trabajamos en la continua innovación de espacios versátiles totalmente equipados y servicios que, a diferencia de las oficinas tradicionales, facilitan la actividad de las empresas”.

