Blade distribuirá en Japón su línea exclusiva de productos Dragon Ball junto a NK Trading

miércoles, 26 de junio de 2019, 13:47 h (CET) El distribuidor japonés NK Trading llevará los productos de la compañía española Blade al mercado nipón. Blade se convierte en la primera y única empresa Española en vender accesorios en Japón. Cuenta con licencias exclusivas mundiales de Dragon Ball, Rick y Morty, Monster Hunter, Resident Evil y WWE NK Trading y Blade han hecho oficial su acuerdo de distribución de accesorios gaming en Japón, una de las industrias de videojuegos más fuerte a nivel mundial. NK Trading se encargará de hacer llegar todos los productos de Dragon Ball de la firma española a los principales comercios japoneses, tanto en tiendas seleccionadas, como a través de Internet, estando presente de esta manera en el país de origen de la aclamada saga de cómics y serie de anime.

NK Trading, compañía japonesa fundada hace más de 15 años y con sede en Akihabara, Tokio, se dedica a la importación, exportación y distribución de productos de

electrónica y videojuegos. Blade espera así comenzar su actividad comercial en Japón de la mejor manera posible, junto a una empresa con tan largo recorrido y experta conocedora del comercio local.

Ruben Mercado, CEO de Blade, declaraba: “Este acuerdo de distribución con NK Trading marca una nueva etapa. Comenzamos una nueva aventura en uno de los países más relevantes para la industria de los videojuegos y dónde nació Dragon Ball. Precisamente por eso, este paso es especial para nosotros y nos da más fuerza que nunca para seguir expandiéndose y mejorando. Junto con nuestra reciente llegada a los mercados de Francia y Alemania, este nuevo acuerdo llega en el mejor momento. Firmar la licencia de Dragon Ball Japón con Toei Animation ha requerido un gran esfuerzo, pero nos ha ayudado a demostrar con nuestra trayectoria, que hemos desarrollado históricamente grandes productos de Dragon Ball para el mercado Europeo”.

Por su parte, Nanao Sawano, CEO de NK Trading, ha añadido: “Desde NK Trading sentimos un gran honor al poner a la venta los productos y accesorios de Blade en Japón. Las ideas de calidad y diseño de la serie de accesorios para videojuegos de Blade son únicos en el mundo. Esperamos que todos los jugadores y fans de Dragon Ball de Japón estén satisfechos por la experiencia que Blade les ofrece”

Blade llega a Japón y se convierte en la primera y única empresa Española en vender accesorios en este país. Sus primeros productos en este mercado serán los accesorios con licencia Dragon Ball, pero ya se encuentran trabajando en las referencias que lanzarán posteriormente en el país asiático. No solo eso, sino que estudian la creación de nuevas licencias para este mercado. A partir de la segunda semana de Julio todos sus accesorios y productos de Dragon Ball ya estarán en las estanterías Japonesas para disfrute de todos los fans.

La compañía espera con sus recientes expansiones en los principales mercados europeos y en Japón, llegar a un público más amplio y global. Se establece como una de las mejores opciones de periféricos para videojuegos para los jugadores más exigentes que busquen alta calidad y precios competitivos y accesibles a todos los bolsillos. Se ha consolidado en sus actuales regiones de venta gracias a su amplia oferta de productos, sus licencias exclusivas mundiales y a la reputación y volumen de ventas de algunos de sus accesorios estrella, como los auriculares de estética asiática para gaming de su marca FR-TEC.

Cuentan con licencias exclusivas de accesorios para consolas de Rick y Morty, Monster Hunter, Resident Evil o WWE. Actualmente es distribuidor oficial de productos de firmas como Hori o Just Toys.

