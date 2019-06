Presentación del nuevo disco de Clementino Tarantelle en la Sala Shoko de Madrid Comunicae

miércoles, 26 de junio de 2019, 13:31 h (CET) Este próximo viernes 28 de junio de 2019, se presenta en la mítica sala Shoko de Madrid el nuevo disco del artista italiano Clementino, (Clemente Maccaro), nace en Cimitile cerca de Nola, Nápoles en 1982. Para la generación 2.1 es "el alienígena del rap italiano". Llámenlo ´â€‹I.E.N.A´â€‹ o llámenlo 'Rapstar', como lo ha apodado Fabri Fibra; alguien que obviamente entiende de rap.

Pero lo importante es no confundirlo con la masa salvaje del hip hop Italiano, que frecuenta con orgullo, aunque no comparte su machismo exasperado. Viene de lugares donde el 'ghetto' realmente asusta, y eligió su trabajo para demostrar que un micrófono conectado y bien usado, puede ser una manera de escapar del propio ghetto napoilitano. Su profecía es un pensamiento positivo: 'Si crees, puedes conseguirlo'. También si se trabaja duro y se lucha contra todo.

La '​I.E.N.A' del rap italiano hizo que los fans sufriesen un poco. Redujo drásticamente su presencia en algunas redes sociales y luego volvió con 'Gandhi', (aperitivo de su siguiente álbum 'Tarantelle'), un título que tiene un doble significado, tanto musical y sobre todo, el significado napolitano donde las ​tarantelas​ son los problemas, Los 'casini'.

'Tarantelle' se editó el pasado mayo, dos años después de su trabajo 'Vulcano' y después de algunos meses de un profundo silencio en que el rapero italiano se obligó a mantenerse; como él mismo comentó, este album es el resultado de dos años de intenso y duro trabajo creativo, que consta de catorce piezas que nacen del camino más significativo de su vida.

Clementino estará presentando "Tarantelle" el próximo día 28 de junio en la Sala Shoko de Madrid. http://shokomadrid.com/concert/clementino-tarantelle/

Compra de entradas para el concierto de presentación del nuevo disco de Clementino en https://www.ticketea.it/biglietti-concerto-clementinotarantelle-tour-madrid/

La campaña de publicidad en exterior con carteles se ha ociupado la empresa de reparto de publicidad OPEN buzoneo, https://www.open-buzoneo.com y la productora del evento es www.esound.es

