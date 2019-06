El benchmarking se perfila como la opción más viable para estimular al sector sanitario en España

La satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario ha descendido una décima con respecto al último año evaluado por el informe de FUNCAS. Los hospitales a nivel nacional confían en la innovación tecnológica y en la optimización de modelos de gestión para corregir el sesgo de inversión y gasto España ha aumentado su máximo histórico en gasto sanitario, alcanzando los casi 3.000 euros por habitante en 2017, según el último informe de FUNCAS publicado en junio de 2019. Este dato no solo demuestra la tendencia alcista de que España sigue superando año tras año el gasto total registrado por habitante en materia sanitaria, si no que pone de manifiesto que la inversión en sanidad no crece al mismo ritmo que el gasto.

Precisamente, con motivo del 21º Congreso Nacional de Hospitales, Toni Hidalgo, CEO de Higia Benchmarking y organizador de los Premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards®, que presentó la aplicación móvil de la herramienta de benchmarking de Higia (BS3) aseguró que “los grandes retos a los que se enfrenta la gestión sanitaria es renovarse, y actualizarse con cada caso, no sólo a nivel tecnológico, también en la forma que tenemos de responder a las preguntas que se nos plantean. En definitiva, es una cuestión de sostenibilidad, eficiencia, y eficacia”.

El benchmarking como clave para “sanear” el sector sanitario

El benchmarking en el sector empresarial implica la identificación de las mejores prácticas con la finalidad de obtener una estimación de los beneficios alcanzables. Así, las organizaciones obtienen un aprendizaje “panorámico” de las acciones y decisiones que se deberían tomar partiendo del caso de éxito. El CEO de Higia Benchmarking lo define como una herramienta para “mejorar aprendiendo de los mejores.”

A pesar de que se han puesto en marcha muchas iniciativas en este sector todavía existe una carencia en cuanto al análisis, comparación y adopción de las “mejores prácticas”. Por ello, Higia Benchmarking, especializada en el análisis de indicadores útiles para la gestión sanitaria, y la compañía Asho, líder nacional en la prestación de servicios de codificación de altas hospitalarias y codificación automática de procesos ambulatorios, han creado la 1º edición de los Premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards®, que ponen en valor estos “casos de éxito”, premiando la excelencia hospitalaria a través de indicadores de eficiencia, adecuación y calidad asistencial.

Premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards®, la apuesta por el benchmarking

Para definir qué hospitales reciben los premios por sus mejores resultados, la organización analizará más de 230 indicadores en 10 categorías de análisis, teniendo en cuenta la diversidad de procesos clínicos prevalentes de actuación en cada grupo de hospitales.

El número de indicadores y los procesos clínicos incluidos en cada categoría se detallan de manera genérica en la convocatoria de premios. Los detalles más concretos de las metodologías se darán a conocer en la jornada de entrega de galardones.

En total, teniendo en cuenta los 5 grupos de hospitales, los 3 hospitales premiados de cada grupo, y las 10 categorías clínicas analizadas, se hará entrega de 100 diplomas y 50 estatuillas. El objetivo de los galardones se centra en potenciar la gestión clínica orientada a la mejora continua de hospitales de agudos españoles públicos y privados.

Con esta iniciativa, como la de los Premios BSH, se pretende estimular en las organizaciones y en los profesionales del sector, la necesidad de alerta permanente a los mensajes destinados a mejorar los procesos de gestión.

Apoyo de SEDISA, la Sociedad Española de Directivos de la Salud

La Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), formada por más de 1.700 profesionales que desempeñan una función directiva en el sector de la salud, colabora con la primera edición de los Premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards® y tiene un papel activo en la validación de la metodología de estos galardones.

El objetivo de SEDISA es mejorar el sistema sanitario en términos de calidad y eficiencia a través de la profesionalización de los directivos de la salud y la gestión sanitaria, por lo que, en palabras del presidente de la Sociedad, Joaquín Estévez Lucas, “la colaboración con los Premios BSH es reflejo de la apuesta de los directivos de la salud de impulsar la mejora y optimización del funcionamiento de los centros sanitarios, que es el objetivo de fondo de estos Premios, a través de la medición y evaluación de resultados”.

Hidalgo, fundador y CEO de Higia Benchmarking y organizador de los Premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards® , ha agradecido el apoyo de SEDISA y ha destacado “el valor cualitativo que aporta la garantía y el respaldo de un referente sanitario”, como es esta sociedad. Por su parte, Ruth Cuscó, directora gerente de ASHO, indicó que “estos premios abrirán una nueva etapa en el reconocimiento de los establecimientos sanitarios, la manera de medir la eficiencia y la calidad asistencial el uso útil de las comparativas que arrojen los resultados finales”.

Empresas líderes unidas por una apuesta de futuro

La relevancia de los Premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards® parte de que las dos empresas impulsoras de esta iniciativa son empresas de vanguardia en el sector sanitario. Precisamente ambas empresas han participado recientemente en el XVI Congreso Nacional de Documentación Médica celebrado en Toledo la segunda quincena de junio, organizado por la Sociedad Española de Documentación Médica (SEDOM), y el Hospital de Toledo, junto a su servicio de Admisión y Documentación Clínica (SADC) que congregó a 150 profesionales de las áreas de admisión y documentación sanitaria de los principales hospitales y centros asistenciales de España.

En este contexto, ASHO, empresa líder en España de codificación clínica, este año patrocinó estas jornadas, reforzando su posición en el sector tecnológico sanitario ya que ASHO ha desarrollado dos software de IA basados en machine learning, que permiten automatizar parte del proceso de codificación con CIE10 y reducir tiempos de los profesionales, y que ya están instalados en más de 15 hospitales españoles.

Por su parte, Higia Benchmarking, la consultoría de benchmarking y organizadora de los Premios BSH, ha presentado la validación de la metodología Robson para la clasificación de las cesáreas. Este nuevo método, validado por el Consorcio Sanitario Alt Penedés-Garraf, fue presentado por Isabel Sarabia, experta y responsable de codificación clínica y metodologías en dicha compañía.

Todo esto manifiesta la apuesta por un formato de futuro que busca poner en valor las mejores prácticas en calidad asistencial y gestión de los recursos para ejemplificar e inspirar a los centros que buscan la excelencia.