Universidad de Oregón con nuevo centro de innovación del cáñamo

Siendo Oregón uno de los primeros estados de Estados Unidos de América en haber legalizado el consumo con fines recreativos de la marihuana, no es de extrañar que en materia de salud se estén haciendo nuevos estudios a fin de darle un uso más amplio al cannabis.



Por esta razón la Universidad Estatal de Oregón (OSU por sus siglas en inglés), en su interés por nuevos descubrimientos que mejoren el estilo de vida de las personas, ha iniciado un nuevo centro de investigación en el cual se reunirán científicos, profesores e investigadores especialistas en varias especialidades para encontrar nuevos y mejores beneficios del cáñamo.



Un paso más a la excelencia El nuevo Centro Global de Innovación de Cáñamo de la Universidad de Oregón, estará bajo la supervisión del decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Alan Sams, quien, junto al selecto grupo de profesionales, buscará a través de la utilización del cáñamo, nuevos productos para mejorar el estilo de vida de las personas y gracias a las Semillas Feminizadas de cannabis podrán realizar diferentes pruebas para mejores resultados.



Con la utilización de este tipo de semillas las cuales han sido manipuladas con la intención de solo producir plantas hembras, se busca revolucionar todos los estudios que se están realizando para encontrar nuevos y mejores productos, medicamentos e incluso alimentos basados en el cannabis.



Por su parte, Jay Noller, director del centro, agregó que la intención es que se entienda cómo debe ser el proceso de cultivo, cuidado, reproducción y posterior cosecha del cáñamo, todo con la excelencia necesaria para poder crear un producto sostenible y que pueda ser usado para el área textil y de construcción.



La marihuana como uso recreativo no es el único sentido que tiene el cannabis. Definitivamente, podría considerarse hoy en día como uno de los más versátiles, pues gracias a tantos estudios y descubrimientos, no solo puede ser usado de manera medicinal, sino que es posible que permita una alternativa para la grava en el asfalto o incluso nuevos alimentos. Todo será cuestión de los resultados que vayan arrojando los análisis que se realicen en las diferentes investigaciones.



Una investigación que promete Lo que busca la Universidad es hacer del cáñamo un producto que pueda ofrecer todo su valor nutritivo a la humanidad, el cual va mucho más allá de solo recreación. Para estos investigadores esta fibra no solo puede servir para el tratamiento y cura de algunas dolencias o enfermedades, puede también ser parte fundamental en la construcción de viviendas y vías, y por si fuera poco, su valor altamente nutritivo hace de esta planta ideal para formar parte de la alimentación.



Quizás no acabe con la hambruna mundial, pero es muy seguro que gracias a los estudios se podrá encontrar y comenzar a usar con parte esencial de la comida de muchas personas a nivel mundial.



Actualmente en la OSU trabajan alrededor de 40 profesores que se encuentran distribuidos en las 19 especialidades académicas dedicadas al estudio, enseñanza y la investigación de las propiedades de cáñamo. De acuerdo con Brightfield Group, los encargados de estudiar a las industrias especializadas en cannabis, esperan que para el año 2022, el presupuesto para este tipo de investigaciones pase de unos 700 millones de dólares a unos 22.000 millones. Esto le da paso a más interés de los especialistas en realizar más estudios y descubrimientos, con el apoyo legal y económico de la industria y del gobierno, lo que llevará muy probablemente a encontrar nuevos y mejores usos para el cannabis.



¿Por qué el uso de semillas mejoradas? Con el uso de este tipo de semillas es más probable evitar el sexado de las plantas, lo que permitirá así que los cultivadores e investigadores ahorren tiempo, dinero, esfuerzos y espacio.



El uso del cannabis para investigación es tan serio y delicado que incluso el proceso de cultivo de las plantas debe ser controlado y que se lleva a cabo de manera cuidadosa, de lo contrario se corre el riesgo de perder una cosecha y atrasar o dañar las investigaciones. Por eso se busca, incluso para nuevos estudios, que los productos sean de la mejor calidad y con la menor posibilidad de riesgos.



Teniendo en consideración dichos estudios, la misma OSU en busca de mejores resultados, se ha planteado la opción de lanzar al mercado un servicio de semillas mejoradas y manipuladas genéticamente para que los agricultores registrados puedan hacer uso de ellas y así evitar pérdida de tiempo y dinero. De esta manera sería la primera y única universidad en los Estados Unidos que logre certificar las semillas de cáñamo.



La Universidad de Oregón forma parte del selecto grupo de entidades estatales que certifican las semillas, junto a los departamentos de agricultura de los estados Colorado, Dakota del Norte y Tennessee.