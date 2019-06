Taste Shukran llega a un acuerdo con la cadena de hipermercados E.Leclerc Comunicae

martes, 25 de junio de 2019, 17:11 h (CET) Los productos estarán disponibles en los hipermercados de Aranjuez, Pinto y Valdemoro Taste Shukran, empresa de referencia en el sector de la alimentación, ha llegado a un acuerdo con el grupo E.Leclerc a través del cual, ha empezado a comercializar sus hummus de autor y sus famosos baklawas en tres de sus centros ubicados en Aranjuez, Pinto y Valdemoro.

Los hummus de Taste Shukran llevan poco más de un año en el mercado y durante ese periodo han logrado consolidar sus ventas y convertirse en una de las referencias preferidas por los consumidores. En los nuevos centros de E.Leclerc, se podrán encontrar todas las variedades de los hummus de autor, tradicional, ajo negro, albahaca y trufa. El acuerdo con la cadena francesa también incluye la distribución de los baklawas, pasteles libaneses realizados de forma artesanal con masa filo, frutos secos y miel de primera calidad.

Gracias a este nuevo acuerdo los productos de Taste Shukran siguen sumando nuevos puntos de venta y ampliando su cuota de mercado. En la actualidad, la compañía comercializa su línea de retail en más de 300 puntos de venta de El Corte Inglés, Carrefour, La Sirena y también se puede encontrar en el marketplace de Amazon y en el canal horeca a través de Atlas Gourmet. Para Patricia Gallego, CEO de Shukran Group, el objetivo de este nuevo acuerdo es “llegar a todos los consumidores dispuestos a descubrir los sabores y texturas de una cultura milenaria, como es la libanesa, que ofrece productos de calidad y saludables. Somos conscientes del boom que está viviendo el hummus, es un producto que ha conquistado a los paladares españoles y queremos ser el referente en este mercado”.

Gracias a sus propiedades saludables y nutritivas el hummus se ha convertido en uno de los productos más demandados por aquellas personas preocupadas por mantener un estilo de vida saludable. “Una prueba de su popularidad es que la RAE decidió incluir la definición de hummus es el diccionario hace apenas dos años. Es un buen momento para este producto por su alto valor proteínico y por las diferentes opciones que hay para degustarlo. Es ideal para dipear con amigos, para merendar, para el desayuno y no olvidemos que es cien por cien, natural. Está compuesto de garbanzos y tahini”, afirma Patricia Gallego.

En las próximas semanas Taste Shukran irá incorporando otros hipermercados E.Leclerc a esta nueva alianza.

Taste Shukran, se caracteriza por la elaboración de alimentos de alta calidad con influencia libanesa. El grupo, cuenta con una amplia variedad de productos en su catálogo, como sus reconocidos hummus de autor, los kebbe, las cremas como la muhammara, el mutabal y las salsas de ajo, de yogurt, thaina, etc.

Sobre Taste Shukran

Taste Shukran, es la línea de retail de Shukran Group. La compañía nace en 2010 de la mano del empresario libanés Bill Saad. Se trata de una empresa de referencia en el sector de la alimentación, especializada en cocina mediterránea con influencia libanesa. Los productos y recetas que completan la oferta de Taste Shukran son elaborados de en un obrador propio de 1000 metros cuadrados, en el que se combina la última tecnología con el trabajo artesano. Actualmente, sus productos se distribuyen en más de 300 puntos de venta. http://shukrangroup.com/

