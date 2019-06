VOhome Propiedades, una nueva inmobiliaria en expansión Comunicae

martes, 25 de junio de 2019, 16:27 h (CET) La empresa, formada por profesionales con más de 15 años en el sector, aprovechan su experiencia para abrirse mercado en distintas zonas de Madrid VOhome Propiedades si bien se ha convertido en una referencia en ciertos barrios de Madrid como en Arapiles, Las Rosas, Barajas u Hortaleza, no es tan conocido aun en la zona sur; es por eso que la franquicia va a abrir varias nuevas oficinas, el ejemplo están en dos que abrirán para Vallecas, otra para la zona de Santa Eugenia y una última para Rivas Vaciamadrid. Todas estas oficinas se desplegarán en zonas estratégicas de los lugares ya nombrados para así "poderse hacer un hueco todavía más visible para la clientela" comenta uno de los responsables de los nuevos despachos. Tanto VOhome Vallecas como VOhome Santa Eugenia o VOhome Rivas ofrecerán los mismos servicios inmobiliarios que realizan el resto de franquiciados en sus respectivas sedes, si bien es cierto, VOhome Vallecas pretende dar, en principio con las dos oficinas, cobertura no solo para Villa de Vallecas, sino que pretende ocupar el espacio del Ensanche de Vallecas y la zona de Puente de Vallecas.

Estos estudios inmobiliarios ofrecen a sus clientes atenciones personalizadas tanto propias como externalizadas, como pueden ser la valoración gratuita del inmueble, un asesoramiento financiero basado en la experiencia en el sector bancario y que ofrece también la posibilidad de solicitar prestamos personales entre otros servicios relacionados con la financiación, la posibilidad de obtener un asesoramiento juridico y administrativo realizado por profesionales del sector y otras prestaciones entre las que destacan las tramitaciones de certificados energéticos, estudios de arquitectura, mudanzas, tasaciones, decoracion, proyectos y reformas e incluso un servicio postventa en el cual pueden recomendarte desde qué tipo de tarima le sienta mejor a la vivienda o qué cristalería cercana es la mejor para reemplazar una ventana.

Los nuevos franquiciados de VOhome se ven optimistas ante el nuevo reto que supone la zona sur de la Capital, una zona que en palabras de la directiva de estas futuras oficinas "tienen mucho potencial porque son unos barrios relativamente nuevos, con muchos inmuebles antiguos y de nueva construcción con buenos servicios alrededor y perfectamente comunicados con otras zonas de Madrid y es que no solo es la A-3 la arteria con la que se conecta el centro de Madrid con estos distritos, sino que tanto la M-30, M-40 y M-45 la atraviesan y en para mejorarlo, el transporte público está muy presente, la línea 1 de metro y las estaciones de Renfe de Santa Eugenia y Vallecas te dejan en menos de 15 minutos en Atocha, además son barrios que llaman mucho la atención y que atrae a mucha población joven que viene a estudiar y quieren alquilar o trabajadores que desean tener, por fin, su propia casa".

