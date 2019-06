El club de 'esports' anuncia durante esta décima edición la entrada de Lolito como accionista y nuevo embajador de marca mientras sus jugadores alcanzan la inmortalidad en dos días de intensas pruebas El emblemático club de esports Vodafone Giants ha cerrado una presentación exitosa en la décima edición de Gamergy, el mayor evento de eSports y los videojuegos en España que este año ha cerrado con unas cifras de más de 61.000 visitantes, un 20% más que el año anterior.

CS:GO, Mortal Kombat 11 o la Superliga Orange de League of Legends son algunas de las competiciones en que los Vodafone Giants se han visto las caras alcanzando, como en el caso de Fasoll en Mortal Kombat 11, la victoria absoluta sin perder una sola partida. En la Superliga Orange de League of Legends, los “Gigantes” se alzaron victoriosos con un público entregado que apoyó en todo momento a estos grandes jugadores. El equipo femenino de CS:GO, capitaneado por “Aidy” García ha conseguido en el día de ayer el ascenso a primera división de la Women Esports League. Por último, Joan “Shanks”, jugador de Dragon Ball FighterZ se hizo con el “Spanish Global Player” un premio de la LVP al mejor jugador de Fighting Games. “Shanks” es el primer español que consigue semejante reconocimiento.

En palabras de José Ramón Díaz, CEO de Vodafone Giants: "Cerramos una Gamergy espectacular, no podemos estar más satisfechos como equipo con el rendimiento de nuestros jugadores. Han combinado capacidad, estrategia, preparación, compañerismo y estrategia de una forma excelente. Un día más, nuestros “gigantes” han hecho historia”.

El club, inspirado en marcas como Los Ángeles Lakers, persigue lograr la mayor experiencia y satisfacción a sus seguidores y toda la comunidad de aficionados a los esports, motivo por el que los jugadores de Giants se esfuerzan cada día para superar sus triunfos.

Fundado en 2008, los éxitos del club español no han dejado de crecer, alcanzando campeonatos nacionales de la talla de League of Legends y Call of Duty, e incluso mundiales como FIFA, del que ha obtenido la victoria tres, cinco y dos veces, respectivamente.