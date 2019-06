Cuándo se necesita una cirugía de juanetes y cómo evitarla, por todojuanetes.com

Los juanetes, también conocidos como Hallux Valgus, se producen cuando el dedo pulgar se va desviando de forma progresiva, formándose una protuberancia en el pie. Más allá de la parte estética, los juanetes también pueden causar dolor o problemas al caminar, que de no emplear material para corregirlo, deberán solucionarse pasando por el quirófano Los juanetes son un tipo de deformidad del pie que, de ser muy pronunciada o implicar molestias al caminar, deberá corregirse mediante cirugía. La cirugía tradicional consiste en realizar una incisión para poder manipular la articulación y el hueso y eliminar la deformidad ósea. Sin embargo, se han ido desarrollando numerosas técnicas para que esta operación sea lo más sencilla posible y no reporte grandes molestias al paciente. Ahora, con una cirugía minimamente invasiva se realizan un par de cortes para poder acceder al hueso y corregir su desviación. Esta operación se realiza de forma ambulatoria y con anestesia local, lo que favorece la pronta recuperación del paciente.

Formas de corregir los juanetes

Antes de llegar a este punto, existen numerosas formas de poder corregir la desviación del pie, utilizando diversas técnicas de podología. Será fundamental utilizar un calzado cómodo y que no apriete el pie, para que no presione la zona del juanete y produzca inflamación y dolor al caminar. En numerosas tiendas especializadas venden todo tipo de zapatos para juanetes, diseñado para no presionar la zona del juanete y poder caminar cómodamente. Especialmente es con el uso de las sandalias donde mayores molestias se pueden producir con los juanetes, por eso el calzado para juanetes se especializa más en la parte de las sandalias.

El uso de correctores de juanetes puede ir corrigiendo de forma progresiva la desviación del pie. Son mallas elásticas que se agarran al dedo gordo y a la planta del pie, para proteger el juanete y evitar que se siga desviando el hueso.

