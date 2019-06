Las mejores vacaciones se disfrutan en la ciudad según Barceló Torre de Madrid

El hotel Barceló Torre de Madrid propone una oferta muy refrescante para los meses de verano en la ciudad. Y es que la diversión y el descanso no está reñido con el destino, si no con la actitud El buen tiempo ya está aquí y el verano a la vuelta de la esquina convirtiendo la playa en el destino turístico por excelencia de todos aquellos que disfrutan de sus vacaciones. Pero, ¿por qué no visitar la ciudad? Arte, cultura, gastronomía y un sinfín de actividades a disposición de todo aquél que quiera disfrutar de Madrid durante los meses más tranquilos en la capital. El hotel Barceló Torre de Madrid 5* ofrece a sus huéspedes la experiencia más vanguardista de la ciudad. Ubicado en la Plaza de España, en pleno centro urbano, cuenta con multitud de opciones para que los turistas disfruten de sus días de libres y conozcan Madrid hasta hacerla suya.

Además de su exquisita decoración, llevada a cabo por el diseñador Jaime Hayón, y de sus habitaciones con estética moderna y sofisticada, el hotel dispone de una zona wellness con gimnasio para relajarse o mantenerse en forma. Los huéspedes pueden disfrutar también de dos espacios gastronómicos únicos: el restaurante Somos y de su ecléctica zona de copas, el Bar Garra.

Desconexión total en el Barceló Torre de Madrid

¿Qué mejor momento del año que las vacaciones para apartase de toda distracción y centrarse en uno mismo que en verano? Por eso, Barceló Torre de Madrid 5* pone a disposición de sus huéspedes el primer tratamiento detox digital con el que mimarse por dentro y por fuera: el Unplugged Weekend.

Diseñado especialmente para reconectar con uno mismo y alejarse del estrés ; la experiencia incluye una estancia de 2 noches, desayuno B-Likeat y 3 horas de servicios wellness, donde disfrutar no solo de circuitos relajantes si no de tratamientos desintoxicantes para celebrar "SIN Valentín con quien más te quiere: tú".

Precio: desde 350 € por persona

