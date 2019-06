La traducción en la investigación médica: pequeños pasos, grandes cambios Comunicae

La traducción es vital para comunicar a todos los niveles imaginables. Lo es también para la ciencia, como bien demuestra el traductor que convierte las señales cerebrales en frases, ayudando a personas con parálisis a comunicarse. Aire Traducciones, la agencia de traducción e interpretación, se hace eco de la importancia de la traducción en el campo de la investigación

Son muchos los casos de éxito en los que la ciencia y las letras van de la mano. Recientemente ha sido noticia la aplicación médica que tiene la traducción ante ciertas enfermedades.

Gracias a una investigación desarrollada por neurocientíficos de la Universidad de California (San Francisco, EE. UU.) se ha conseguido que un traductor convierta las señales cerebrales en frases, un hallazgo que es de vital importancia para que personas con parálisis puedan hablar.

Existen múltiples enfermedades, como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o los ictus, que impiden que una persona pueda comunicarse mediante la voz.

Por ejemplo, todo el mundo conoce el caso del recientemente fallecido y archiconocido físico teórico británico Stephen Hawking, que conseguía hablar gracias a un sofisticado sistema de software.

El secreto de interpretación de Hawking

El sistema que permitía hablar al conocido científico Stephen Hawking, fue desarrollado por Gordon Moore, fundador de Intel Labs.

Se trataba más de un mecanismo de interpretación que de traducción en sí mismo. Era un sistema que Hawking comenzó a utilizar en el año 2014, hecho a medida y basado en sus textos científicos.

Consistía en un sensor infrarrojo instalado en sus gafas que detectaba los movimientos de su mejilla, con los cuales el científico podía seleccionar caracteres y navegar por los diferentes menús de la pantalla.

Gracias a un algoritmo de texto predictivo (como el que se puede encontrar en la mayoría de los smartphones) el sistema era capaz de adivinar la palabra que estaba intentando escribir Hawking, llegando a aprender aquellas expresiones que utilizaba habitualmente.

El nuevo hallazgo: registrar señales del cerebro y convertirlas en voz

Neurocientíficos de la Universidad de California (San Francisco, EE. UU.) han desarrollado un sistema capaz de registrar las señales del cerebro y convertirlas en voz a través de un sintetizador. Desde luego, un hallazgo sin precedentes.

El procedimiento consiste en la implantación de electrodos en el paciente para vigilar las señales cerebrales y activar un receptor que traduce esas ondas en el lenguaje hablado.

Conseguir volver a hablar puede ser posible

Los ensayos de la investigación llevada a cabo han sido publicados en la revista Nature, con positivos resultados en cinco personas con epilepsia. "Personas que no pueden mover los brazos ni las piernas han aprendido a controlar brazos robóticos con el cerebro. Tenemos la esperanza de que personas con discapacidades del habla aprenderán a hablar de nuevo", declara en un comunicado Josh Chartier, coautor de la investigación.

Como apunta Aire Traducciones:

“Las aplicaciones de la traducción para mejorar la comunicación entre las personas son infinitas”

Aunque es importante matizar a qué nivel se encuentra la ciencia, el sistema no permite leer los pensamientos. "En cualquier caso, la tecnología en la que hemos trabajado no puede hacer eso: nos hemos centrado solo en la parte que controla movimiento vocal", apunta Edward Chang, profesor de neurocirugía y coautor de la investigación.

