IED Innovation Lab organiza un encuentro de expertos internacionales sobre el futuro de la arquitectura y las ciudades

martes, 25 de junio de 2019, 12:27 h (CET) El 26 de junio tendrá lugar la primera edición en España del programa "New generations lab", un evento internacional de entrada libre que reflexiona sobre el futuro de la arquitectura y el espacio público en las ciudades El laboratorio de innovación del IED Innovation Lab se une al programa New Generations con un evento abierto al público en el que intercambiar conocimiento entre una selección de investigadores europeos emergentes, las diferentes empresas y expertos residentes del City Lab del IED Madrid, y los asistentes.

Un evento dirigido a artistas, profesionales y creadores con el objetivo principal de crear las condiciones idóneas para que jóvenes arquitectos y expertos de otras disciplinas puedan debatir sobre nuevas organizaciones, modelos de negocio, medios digitales y proyectos relacionados con el estado de la profesión de la arquitectura en la actualidad.

Desde sus inicios, en el año 2012, New Generations ha incluido en sus actividades más de 300 prácticas europeas y más de 500 expertos de diferentes campos de unos 20 países europeos. Es una plataforma europea promovida por Itinerant Office, con el apoyo de AC/E (Acción Cultural Española) dentro del Programa de Internacionalización para la Cultura Española (PICE).

El evento contará con profesionales invitados enfocados en los campos de la investigación, la participación ciudadana, el comisariado y la comunicación como Alice Buoli, Chris Luth, BudCud, Estudio [SIC], Andrés Carretero, Entropy Studio, Atmósfera SIC, Urban Data Eye, khora urban thinkers, Guillermo Diego o n’UNDO, entre otros.

El evento comenzará a las 17:30, y es de entrada libre. ​IED Innovation LabAvenida de Pedro Díez 3. El Grupo IED es un network internacional de educación en Diseño y Management que nace en Italia en 1966 y hoy cuenta con once sedes en el mundo, repartidas entre Italia, España y Brasil. El IED es actualmente uno de los centros de estudios punteros en los campos del diseño de moda, audiovisual, diseño de producto e interiores a nivel mundial. El IED Madrid comienza su actividad en 1994, y actualmente cuenta con tres sedes en la ciudad, siendo una de ellas el IED Innovation Lab.

