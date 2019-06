Africa Oil & Power galardona al Presidente de Senegal como "Africa Oil Man of the Year" Comunicae

martes, 25 de junio de 2019, 10:47 h (CET) Africa Oil & Power entregará el premio a S.E. Macky Sall en su conferencia anual en Ciudad del Cabo. S.E. Macky Sall es famoso por sus esfuerzos para reactivar la economía de Senegal y crear un mercado atractivo para el petróleo y el gas. S.E. Macky Sall pronunciará el discurso de apertura del Africa Oil & Power 2019 S.E. Macky Sall, Presidente de la República de Senegal, recibirá el prestigioso premio “Africa Oil Man of the Year” (Hombre del Petróleo de África del Año) durante la conferencia Africa Oil & Power, que se celebrará del 9 al 11 de octubre de 2019 en Ciudad del Cabo. El Presidente recibirá el premio durante la conferencia y pronunciará el discurso de apertura durante la conferencia anual.

Senegal es un centro de interés global para descubrimientos de petróleo y gas, bien conocido como el lugar más importante en África para realizar importantes hallazgos de petróleo y gas, esto es así debido en gran parte la campaña que Sall lleva realizando durante largo tiempo para mejorar la transparencia, crear un entorno de inversión atractivo y relanzar este nuevo crecimiento.

“Así como los países africanos a lo largo de todo el continente tienen como objetivo estimular el crecimiento y la diversificación económica, Senegal es un excelente ejemplo de un país que hace que la energía funcione: creando un entorno propicio para que las empresas triunfen, atrayendo grandes inversiones internacionales, al mismo tiempo que proporciona una capacidad local sólida y opciones de inversión en el sector”, dijo Guillaume Doane, CEO de Africa Oil & Power. "S.E. Macky Sall es uno de los principales líderes de África, no solo en el sector del petróleo y gas, sino como paradigma del éxito económico general. Tenemos el honor de galardonarle con este premio".

Sall trabajó como CEO de Petrosen entre 2000 y 2001, antes de convertirse en Ministro de Minas, Energía e Hidráulicas en 2001. Después de una larga carrera política en Senegal, Sall fue elegido presidente del país en 2012, e impulsó una serie de reformas con el objetivo de relanzar la economía de Senegal y atraer inversores internacionales.

“En un continente donde las disputas fronterizas han frenado el desarrollo de los recursos offshore, el presidente Macky Sall aboga por un resultado más productivo. Trabajó con su homólogo de Mauritania, S.E. Mohamed Ould Abdel Aziz, para asegurar un acuerdo para desarrollar conjuntamente recursos offshore para el beneficio mutuo de ambos países ", dijo Jude Kearney, ex Subsecretario Adjunto de Industrias de Servicios y Finanzas en el Departamento de Comercio de los Estados Unidos durante la Administración Clinton y actualmente Presidente de Kearney Africa Advisors.

Esta forma de acuerdo representa la mejor práctica para el desarrollo de recursos transfronterizos y, en este caso particular, se basa en el histórico Acuerdo de Frigg de 1976 entre el Reino Unido y Noruega. Ese caso mostró que cuando los líderes trabajan juntos, los recursos pueden desarrollarse pacíficamente para beneficiar a los ciudadanos de ambas naciones.

“El acuerdo entre Mauritania y Senegal allanó el camino para el desarrollo del campo Tortue a través de la unificación transfronteriza, con una división inicial de costos, producción e ingresos del 50% al 50%, así como un mecanismo para futuras re-determinaciones de capital basadas en el rendimiento de campo. Se necesita liderazgo, visión y previsión para lograr esto”. Añadió Kearney.

Hoy, Senegal tiene una de las economías de más alto crecimiento en el mundo y es la economía que crece más rápidamente en África Occidental. Sall ha guiado de cerca el desarrollo de dos proyectos multimillonarios de petróleo frente a las costas de Senegal: el yacimiento SNE, referente mundial, y el proyecto de gas Greater Tortue / Ahmeyim. El proyecto Greater Tortue llegó a FID en diciembre de 2018, y ya ha otorgado varios contratos iniciales, incluido el contrato EPCIC para el desarrollo del FPSO necesario para Technip por un monto estimado de entre 500 a 1000 millones de USD $. Se espera que el campo petrolero SNE alcance el FID este año. Está previsto que ambos proyectos comiencen a generar ingresos por exportaciones a principios de 2020.

Para garantizar que los nuevos ingresos petroleros del país beneficien directamente al país, Sall abogó por un nuevo código de hidrocarburos, que fue aprobado por la asamblea nacional este año, y también creó la agencia Cos-Petrogaz para supervisar el sector de petróleo y gas y otorgar licencias. Otras reformas destinadas a promover la transparencia incluyeron la limitación de los mandatos presidenciales de siete a cinco años, que se renovarán una vez, y el lanzamiento del Plan Senegal Emergente en 2014, que proporciona una planificación detallada para el desarrollo social y económico de Senegal.

La cuarta edición anual de Africa Oil & Power, que se realizará del 9 al 11 de octubre en Ciudad del Cabo, tiene el tema "Make Energy Work”, (Hacer que la energía funcione), que se centrará en cómo el petróleo, el gas y la energía pueden generar mayores oportunidades para los pueblos de las naciones africanas y estimular el crecimiento económico sostenible.

Los líderes de la industria de petróleo y energía de África celebrarán los logros notables de Sall y conversarán sobre cómo hacer que la energía funcione en todo el continente.

El último receptor de este premio fue el Secretario General de la OPEP, H.E Mohammed Sanusi Barkindo. S.E. Barkindo guió a la OPEP a través de uno de sus períodos más turbulentos, con un descenso sostenido en el precio del petróleo y una pérdida en la cuota de mercado global. Es reconocido por la restauración de la estabilidad del mercado a escala global a través del acuerdo histórico OPEC Non-OPEC, entre miembros y no miembros de la OPEP para reducir la producción de petróleo

