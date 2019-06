J.J. Tapia, el autor finalista de los International Latino Book Awards Los premios son otorgados por Latino Literacy Now, una organización sin ánimo de lucro cofundada en 1997 por Edward James Olmos y Kirk Whisler Eva Fraile Rodríguez

@reinalectora

martes, 25 de junio de 2019, 10:51 h (CET)



Los International Latino Book Awards son los premios culturales de EEUU otorgados a la comunidad literaria latina en distintas categorías. Cada año tienen más importancia dentro del mundo literario latino, siendo este año el de mayor crecimiento: 257 finalistas en 95 categorías. Se han presentado un total de 2893 autores y editores de todo el mundo, lo que nos lanza un claro mensaje: los libros latinos tienen una gran demanda. Y ellos también son unos grandes demandantes de literatura. Las cifras lo avalan: en 2019, los latinos invirtieron más de $725 millones en libros ingleses y españoles. Por lo que, ellos que tanto leen e invierten en nuestras obras literarias, también merecen ser reconocidos en sus estilos literarios.

Los premios son otorgados por Latino Literacy Now, una organización sin ánimo de lucro cofundada en 1997 por Edward James Olmos y Kirk Whisler. Los programas de Latino Literacy Now (como podcast, programas de alfabetización…) han llegado hasta más de un millón de personas.



Entre los finalistas, destacamos a J. J. Tapia, escritor argentino, ubicado en Puerto Rico, cuyo libro ha sido publicado por un sello español: Caligrama Editorial. El libro se titula Circo. La troupe del bosque marchito, y durante estos últimos meses ha tenido un aluvión de lectores cuyas críticas han sido muy positivas. El autor ha sido Finalista en la Categoría Ficción Jóvenes Adultos, con un libro para todas las edades.



¿Qué tiene de especial Circo. La troupe del bosque marchito para ser finalista de dichos premios? En primer lugar, es un libro que nos traslada a la magia del circo. Aquellas carpas coloridas que escondían tantos secretos para los espectadores: trapecista, malabaristas, payasos, magos, domadores… Si el lector ha tenido la oportunidad de visitar alguno de estos espectáculos, sabe de lo que hablo. En segundo lugar, la importante parte de denuncia que acoge el libro. J. J. Tapia ha querido denunciar el uso de animales en espectáculos de este tipo. También ha querido plasmar algunos problemas típicos de la adolescencia, con una protagonista que tendrá que afrontar su tránsito a la adultez de una forma más compleja que el resto. Los cambios a los que todos los adolescentes se enfrentan será para ella algo diferente. Y por último, aunque me dejo en el tintero muchos elementos más, ha mezclado realidad y fantasía como en las historias fantásticas clásicas: elfos y seres de otro tiempo, y otro mundo, se esconden entre las caravanas del circo para participar en una trama que tiene de todo: amor, magia, acción, secretos…



