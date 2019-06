Festival Estudiantil de las Artes, “Escuela Rincón Grande” ​Este pasado 21 de junio, en la “Escuela Rincón Grande”, (Pavas San José Costa Rica) con infinito entusiasmo se celebró el Festival Estudiantil de las Artes (FEA, 2019). Mi persona y el señor Jorge Campos fuimos Jueces en Artes Visuales. Fue un gran privilegio haber asistido a esta maravillosa actividad artística y cultural, donde los niños participantes se destacaron en cada presentación Carlos Javier Jarquín

martes, 25 de junio de 2019, 09:26 h (CET) Este pasado 21 de junio, en la “Escuela Rincón Grande”, (Pavas San José Costa Rica) con infinito entusiasmo se celebró el Festival Estudiantil de las Artes (FEA, 2019). Mi persona y el señor Jorge Campos fuimos Jueces en Artes Visuales. Fue un gran privilegio haber asistido a esta maravillosa actividad artística y cultural, donde los niños participantes se destacaron en cada presentación.



¿Qué es El FEA? El Festival Estudiantil de las Artes (El FEA), es una magnífica forma de ayudarle a los niños a descubrir y desarrollar sus talentos es “Disfrutar, apreciar, comprender y expresar el arte, son los cuatros retos que rodean la educación artística en Costa Rica. El Festival Estudiantil de las Artes, se presenta como un programa complementario a estos objetivos y retos encaminado a promover la identidad, convivencia y permanencia de los y las estudiantes en el Sistema Educativo. Su propósito es que cada estudiante se atreva y logre expresar en formas artísticas sus intereses y preocupaciones, sus pasiones y angustias, sus gustos y frustraciones, sus emociones y sus razones”.



Presentaciones Francisca West Grand, Directora de la escuela, habló sobre las disciplinas artísticas que se presentaron y destacó la participación de estos niños prodigiosos: “Existen más de 20 disciplinas artísticas sin embargo aquí hoy se presentaron 17, con estas actividades culturales y artísticas lo que se trata es que el niño pueda desarrollarse artísticamente.



Tenemos participación de niños entre los 6 y 12 años, ellos están anuentemente participando, les fascina mucho que algunos desearían participar en tres disciplina artística, lo que es la parte de coreografía y arte visuales se comparten”. También hizo un llamado especial a los padres de familias, “que sigan apoyando a sus hijos que el arte es parte del vivir”…



Algunas de las presentaciones artística que el publicó disfrutó gratamente fueron: Baile coreográfico, Cuentacuentos, Danza folclórica, Monólogo (teatro), Teatro, Cuento, Poesía, Coro, Ensamble de flautas dulces, Grupo experimental, Marimba, Solista vocal, Artes Visuales, entre otras.



Taller de metales y electricidad Mauricio Quesada Méndez es el maestro y máximo responsable para que algunos niños puedan hacer brillar sus expresiones científicas, en esta escuela existe un taller de metales y electricidad, donde los niños guiado por el maestro realizan espléndidos proyectos científicos, el jurado en Arte Visuales tuvo la tarea de hacer observaciones en la creaciones científica por ejemplo: habían linternas, lámparas y bombillos con luz de distintos colores.



Brevemente Mauricio explicó sobre lo se que se hace en el taller. “En este taller se trabaja con metales, electricidad, tipos de conexiones eléctricas, tipos de circuitos, por ejemplo; como hacer las conexiones sobre el positivo con negativo, ellos aprenden el funcionamiento de la electricidad y se les explica como llevarlos a la práctica. Todo lo que aquí se realiza en este taller es en base al reciclaje de los mismos desechos que la escuela ya no usa, en este taller se reutilizan, también existen talleres de maderas, manualidades, costuras entre otros”.



Grandiosa creatividad Este gran éxito de las artes visuales son el fruto de muchos años de trabajo con los niños y niñas de la institución, en conjunto con un grupo de profesores con la dirección del profesor en arte Franklin Calvo. Franklin dijo: "Estos niños tienen una creatividad que delata sus expectativas de sueños futuros. Con su grandiosa creatividad desenmascaran su realidad en su medio social, poseen una creatividad de esperanzas futuras".

