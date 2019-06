Locker in the City, la franquicia preferida por los turistas, afianza su expansión con Tormo Franquicias Comunicae

lunes, 24 de junio de 2019, 12:35 h (CET) La empresa dedicada al alquiler de taquillas totalmente automatizadas para turistas se lanza con fuerza al mercado de la franquicia Locker in the City es un servicio automatizado que te ofrece la posibilidad de alquilar cualquiera de sus consignas los 365 días del año, ofreciendo a sus clientes la opción de guardar su equipaje de forma completamente segura y garantizando los mejores precios frente a la competencia, ya que es la única empresa que cobra por el alquiler completo de la taquilla no por bulto o maleta.

Tras el éxito generado, la empresa de consignas de equipaje decidió lanzar su negocio al mercado de la franquicia, confiando este proceso a la consultora Tormo Franquicias Consulting.

El funcionamiento de Locker in the City es muy sencillo y totalmente automático:

En primer lugar, el cliente elige el establecimiento más la taquilla que se adapte a sus necesidades.

Realiza el pago online con su tarjeta de crédito, débito, PayPal, Google Pay o Apple Pay.

Recibe un código para acceder al local y abrir su taquilla.

Deposita su equipaje en la taquilla independientemente del número de bultos.

Por último, el cliente puede entrar y salir del local tantas veces como quiera. Según Beatriz Vega, Responsable de Expansión de Locker in the City en Tormo Franquicias: “Es la mejor franquicia para un inversor, la gestión está al 90% automatizada desde la Central”.

La franquicia ofrece múltiples ventajas y beneficios para el franquiciado, entre los más relevantes se encuentran:

La Central se encarga de todo, búsqueda de local,  montaje, automatización  y equipamiento del mismo, con una inversión muy reducida.

El coste de mantenimiento de un establecimiento Locker in the City es muy bajo, ya que se trata de un negocio completamente automatizado que no acarrea gastos de personal.

Ofrecen módulos de venta cruzada, que mejorarán los ingresos del Franquiciado durante el desarrollo de la actividad.

La operativa del negocio está basado en un  sistema propio,  automatizado y muy intuitivo. Por otro lado, la franquicia Locker in the City es la única empresa de consignas que ofrece un seguro para el equipaje de los clientes. En el caso de que las maletas sufrieran algún daño, cada una de ellas está asegurada por AXA Seguros.

Todos sus establecimientos, localizados en las zonas más céntricas de la ciudad, cuentan con un sistema de videovigilancia las 24 horas, por lo que la seguridad es máxima. Si existiera alguna incidencia, la alarma conectará directamente con la central de policía. Â

Por una inversión de 37.000 €, el franquiciado puede beneficiarse de un concepto novedoso, rentable y altamente demandado. Locker in the City garantiza a los emprendedores un negocio seguro en un sector con gran proyección, debido a la baja densidad actual de este tipo de locales en España.

Contacto:

Beatriz Vega

911 592 558

bvega@tormofranquicias.es

