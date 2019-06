El Director de Sasemar explica las nuevas líneas estratégicas de Salvamento Marítimo Comunicae

lunes, 24 de junio de 2019, 12:04 h (CET) El Director de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima destacó el papel de la investigación y la innovación como base estratégica para el crecimiento azul, durante su intervención en los Desayunos con el Clúster al exponer las nuevas estrategias de Salvamento Marítimo El Clúster Marítimo Español (CME) celebró un nuevo Desayuno con el Clúster, con la intervención del Director de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Mar (Sasemar), D. José Luis García Lena, quien explicó las nuevas estrategias de su entidad, que pasa por garantizar los éxitos de su exitosa trayectoria. “Llevamos 25 años de actividad, es una empresa exitosa y pensamos que tiene una buena valoración por parte de los usuarios. A pesar de ello, siempre tenemos que afrontar nuevos retos para asegurarnos que esto continúe, si cabe, mejor en el futuro”, explicó el invitado. Valoración que coincidía con la del presidente del CME, Alejandro Aznar, en cuya presentación hizo hincapié en el reconocimiento que merece el esfuerzo colectivo y constante por parte de todos los integrantes de Sasemar: “Durante estos 25 años de existencia, Salvamento Marítimo ha llevado a cabo multitud de operaciones relacionadas con la salvaguarda de la vida en la mar, auxiliando a más de 310.000 personas, y protegiéndonos a todos y, en particular, a los que navegan cerca de las costas españolas y de la ribera africana, sin distinción de raza, sexo o nacionalidad”, afirmó Aznar, quien no dudó en calificar a Sasemar como referente mundial entre los servicios de guardacostas.

Por su parte, Garcia Lena inició su intervención aportando algunos datos de relevancia para conocer un poco más los medios y acciones con los que cuenta Salvamento Marítimo, así como explicando su encaje dentro de la estructura de la Administración General del Estado.

Dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante, la finalidad de Sasemar, específicamente establecida en el artículo 268 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, se basa en el salvamento de la vida humana en la mar; la prevención y lucha contra la contaminación del medio marino; la prestación de los servicios de seguimiento y ayuda al tráfico marítimo, de seguridad marítima y la navegación; o el remolque y el despliegue de embarcaciones auxiliares. Profundizando en estas tareas, el director hizo referencia a las emergencias marítimas, la lucha contra la contaminación y el tráfico marítimo, actividades que se llevan a cabo de forma diaria por los más de 1.600 profesionales vinculados directa o indirectamente a la Sociedad.

En cuento a sus instalaciones y equipos, según reseñó, Sasemar dispone de 20 centros de coordinación de salvamento, distribuidos por todo el territorio nacional, encargados de atender las emergencias y coordinar los medios marítimos y aéreos que intervienen en las mismas, estando activos las 24 horas, los 7 días de la semana.

En relación a flota aérea, la sociedad cuenta con tres aviones, equipados con la más alta tecnología. Estos aviones se emplean para localizar náufragos en la mar, detectar vertidos en el medio marino y hacer seguimiento de los buques infractores.

Asimismo, dispone de 11 bases de helicópteros de salvamento y diversos buques, entre los que se encuentran embarcaciones polivalentes, guardamares y salvamares que llevan a cabo todas las actividades expuestas.

En relación a las instalaciones de la Sociedad, García Lena, subrayó la importancia que adquieren las dos bases subacuáticas con las que cuentan, así como el Centro de formación integral Jovellanos, que forma a más de 300 alumnos e imparte unos 300 cursos al año.

Con un presupuesto de 173 millones de euros, el director de la entidad, explicó que la intención “no es que la sociedad genere beneficios, sino que los ingresos se inviertan”. De esta manera, García Lena sostuvo que la forma de inversión más relevante se basa en la participación en diversos proyectos, como son la renovación de las salvamares, la inversión en tecnología o la innovación en el equipamiento de los centros, entre otros.

Datos destacados

Atendiendo a los datos más representativos sobre la actividad de Salvamento Marítimo en 2018, García Lena señaló cifras como las casi 71.800 personas asistidas, la mayor actuación en la zona del Estrecho y el Mediterráneo, sobre todo en época estival, destacando el rescate de inmigrantes, fundamentalmente por el aumento de la inmigración irregular; o la tendencia creciente a los accidentes propiciados en el segmento de la náutica de recreo. En este sentido, a lo largo de 2018, los accidentes mortales supusieron un 13 %, contabilizándose 19 fallecidos.

Otro aspecto destacado de la actividad de Sasemar se encuentra en el terreno medioambiental y la lucha contra la contaminación, donde García Lena hizo hincapié en el aumento de las acciones llevadas a cabo por la Sociedad, principalmente en la zona del Mediterráneo. La razón, más allá de la normativa, es que el Mediterráneo cuenta con un tráfico más importante, y se puede vigilar de una forma más clara, además de contar con la ayuda de satélites.

El director aclaró que, debido a la introducción de medidas como el doble casco o las sanciones, las actuaciones de prevención y respuesta ante la contaminación marina disminuyeron.

Perspectivas y estrategias

Tras repasar las principales magnitudes y estructura de la institución, García Lena pasó a presentar las perspectivas y estrategias de futuro que se plasmarán en el próximo Plan Nacional de Salvamento que “esperamos se apruebe en breve”, según dijo. “Llevamos 25 años de actividad, es una empresa exitosa y pensamos que tiene una buena valoración por parte de los usuarios. Siempre tenemos que afrontar nuevos retos para asegurarnos que esto continúe si cabe mejor en el futuro”, indicó García Lena, para quien la estrategia de futuro pasa por corregir sus debilidades y “mantener las fortalezas”.

Con la misión de proteger la vida humana en la mar, García Lena consideró importante la realización de un diagnóstico de la situación. En este sentido, mostró un análisis DAFO con el que quiso destacar la importancia de esas fortalezas, entre las cuales se encuentra un servicio valorado con un 9,5 sobre 10 por los usuarios.

Por otro lado, incidió en la importancia de explotar las oportunidades, entre las que destacó los avances tecnológicos, sin dejar de lado la preocupación por las debilidades como la fatiga de las tripulaciones tras operaciones largas y complicadas, o la obsolescencia de los medios.

Atendiendo a las amenazas, coincidió en estar preparados para un aumento de las operaciones SAR, abordando nuevos retos como el incremento de basuras marinas o contaminación atmosférica.

Líneas estratégicas

Poniendo el foco en los pasos dados por la Sociedad para lograr una estrategia de actividad exitosa, dicha estrategia está sustentada en tres líneas definidas en la Declaración Ministerial de la Marina y en consonancia con la estrategia del proyecto marítimo europeo: competitividad, descarbonización y sostenibilidad, y digitalización e innovación.

Haciendo referencia a la competitividad, García Lena mencionó la importancia de “garantizar un servicio público de salvamento y de lucha contra la contaminación eficaz y eficiente”.

Así, entre las actuaciones puestas en marcha por Sasemar para lograrlo se encuentran la modernización de los medios, a través de la introducción de aviones no tripulados; o la renovación paulatina de las salvamares, que va a un ritmo de dos unidades por año; y la incorporación de nuevos helicópteros. También señaló la necesidad de remodelar los centros operativos y, en definitiva, la modernización constante de todos los medios.

Otro aspecto destacado fue la necesaria e imprescindible capacitación de los profesionales. “Lo más importante de nuestra Sociedad son las personas, destacando la formación continua de personal, para la cual contamos con el centro Jovellanos, y, asimismo, estamos apostando por la formación online”, aseveró García Lena. Asimismo, puso de relieve la necesaria dotación de personal en las estaciones de servicio, con el fin de reforzarlas, así como la la coordinación y buen gobierno, que resulta de vital importancia para el director, el cual manifestó que se están poniendo en marcha “procedimientos y planes de actuación que sean claros y estén actualizados”. En este sentido, no quiso olvidarse de mencionar el papel del portal de transparencia, “que estamos preparando y que se pondrá en marcha pronto”, anunció.

Descarbonización y sosteniblidad

Con respecto a la segunda línea estratégica, descarbonización y sostenibilidad, García Lena se mostró comprometido con el desarrollo sostenible. “Es muy importante avanzar en este aspecto. Para nosotros es un eje fundamental que seamos ejemplo en este sentido”, por lo que buscarán la reducción de emisiones de sus buques, participando en el proyecto CORE LNG. De la misma forma, Salvamento Marítimo trabaja con los puertos en los que está presente, mejorando la conexión de buques a puerto para disminuir las emisiones. En relación con ello, según manifestó el director de la Sociedad, también se está llevando a cabo el proyecto iSAR, para la detección de emisiones de otros buques, con drones. “Ahora estamos en una fase en la que se hecho una consulta preliminar al mercado, en la que han participado más de 50 empresas, cada una con sus propuestas, y está en proceso de solicitar financiación de Fondos FEDER”.

Mares Limpios es otra de las iniciativas llevadas a cabo por Sasemar como respuesta ante la contaminación. “Basado en una vigilancia, este proyecto está demostrando su aspecto disuasorio al establecerse medidas sancionadoras para aportar evidencias probatorias”. “Consideramos fundamental continuar vigilando nuestros mares, y otra cuestión importante es afrontar nuevos retos contaminantes como pueden ser las basuras marinas, aspecto en el que debemos insistir en los próximos años”, sentenció.

Relativo a este asunto, José Luis Garcia Lena hizo referencia a la formación y divulgación, destacando la apuesta del centro Jovellanos por el impulso de la escuela internacional de gas natural licuado; así como la difusión de videos infantiles sobre basuras marinas para concienciar a los niños. De la misma forma, sus premios incluyen, de forma habitual, una categoría dedicada al segmento medioambiental.

Digitalización e innovación

Para explicar la tercera estrategia, digitalización e innovación, García Lena apunto la necesidad de contar con sistemas para llevar a cabo una digitalización adecuada del volumen de información, así como de la comunicación real de todos los elementos que conforman la Sociedad. “La innovación es el motor que permite incorporar nuevas capacidades para mejorar el servicio”, apuntó el director.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Raúl Guerra Garrido recibe la mención especial del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa Talent Garden apuesta por el fomento de las vocaciones STEM con un campamento tecnológico de verano La Fundación Corell aborda la gestión de la movilidad en las áreas metropolitanas CeX apuesta por un modelo de tienda más reducido Pilar Cernuda ha presentado en Sigüenza su ensayo 'No sabes nada de mi'