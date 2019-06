Este verano se firmarán 1,4 millones de contratos en España De los cuales 190.000 estarán ligados a la campaña de rebajas Redacción Siglo XXI

lunes, 24 de junio de 2019, 10:37 h (CET) Recientemente se han hecho públicas las cifras del desempleo correspondiente al mes de mayo, con 19,44 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, según el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. El dato es muy significativo porque supone un aumento de las afiliaciones y la caída del paro. Concretamente, se puede vislumbrar que el número de desempleados bajará de los 3 millones por primera vez desde noviembre de 2008. El comienzo de la campaña estival reforzará estas cifras tan positivas, ya que los meses de junio a septiembre suponen un impulso habitual en las contrataciones.

En este contexto, el Grupo Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, prevé que la campaña de verano de este año genere más de 1,4 millones de contratos, lo que supone un incremento interanual del 7,3%, de los cuales 190.000 estarán vinculados a la campaña de rebajas, un 6,8% más con respecto al año pasado.



Ranking de empleo estival por CC.AA. Cataluña es la autonomía líder en creación de empleo en la campaña estival, como ya viene siendo habitual en los últimos años, con una previsión de 285.000 nuevos contratos (+7,8% respecto al año pasado). Le siguen la Comunidad de Madrid que generará 223.800 empleos (+10,5% interanual), la Comunidad Valenciana, con 152.800 puestos (+5,1%), Región de Murcia con 152.300 contratos (+2%), y Andalucía, con 133.300 empleos (+11,8%).

Estas cinco comunidades suman dos tercios del total de contratos que se realizarán en la campaña de verano, lo que demuestra, una vez más, la gran concentración territorial que tiene lugar en los principales períodos de contratación.



Tabla 1. Previsiones para la campaña de verano por comunidades autónomas.

Así, solo unas pocas autonomías generarán la mayoría de nuevos empleos. Este desequilibrio puede deberse al importante componente turístico de estas zonas en contraposición a otras en las que, o bien la afluencia de turistas es menor o bien sus economías están más diversificadas y el peso del turismo no es tan representativo como en estas. Tras este top 5, las comunidades que firmarán entre 80.000 y 50.000 contratos son Galicia (74.000), Castilla y León (72.800), País Vasco (70.200), Aragón (60.000) y Castilla-La Mancha (56.900).

Hacia el final del ranking de esta campaña de verano está Canarias, que generará 47.200 empleos, Navarra, que ofrecerá 38.900 nuevas oportunidades laborales y Cantabria, que creará 27.100 nuevos puestos de trabajo. Las regiones que menos contrataciones realizarán este verano serán, como viene siendo costumbre, Asturias, Baleares, La Rioja y Extremadura. Aun así, los asturianos crearán 16.400 nuevos empleos, los baleares 14.600, y los riojanos 12.500. Al igual que el año pasado, Extremadura está en la última posición en creación de empleo en la campaña veraniega, únicamente se realizarán 5.300 contratos, la cifra más baja de todo el país.

Como ya ha ocurrido en años anteriores, en esta campaña se espera que en todas las comunidades se incremente la contratación con relación al año anterior. El mayor crecimiento lo experimentará Galicia, donde el número de empleos estivales crecerá un 14% más que en 2018, seguida de Andalucía, con un crecimiento del 12% interanual. La Comunidad de Madrid y Cantabria verán aumentar el número de empleos un 10% cada una, esto es, el tercer y cuarto mayor incremento del país. Le siguen las Islas Baleares y Aragón, cuya contratación evolucionará a un ritmo del 9% interanual cada una. Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha cogen impulso este verano y aumentan un 7% respecto al año pasado.

Por debajo del 7% se sitúan Asturias y Navarra, que experimentarán un crecimiento del 6%, seguido de la Comunidad Valenciana, cuyo empleo aumentará un 5%, y Extremadura, con una previsión de subida del 4%.

Los menores crecimientos los vivirán las regiones de La Rioja, Canarias y Murcia, cuya contratación solo aumentará un 2% en cada una. Por último, el País Vasco será la autonomía que experimentará el menor incremento, solo un 1%.



Madrid, Barcelona, Murcia y Valencia, provincias líderes en empleo Por provincias, y como el año pasado, Madrid es líder en las previsiones de contratación de la campaña veraniega, con 223.800 nuevos empleos. Le siguen Barcelona, muy de cerca, con 219.900 contratos, Murcia con 152.300 y Valencia con 113.700. Desde hace varios años, en estas cuatro provincias se genera la mitad del empleo de verano, demostrando, una vez más, la concentración territorial del empleo en esta época del año.

Con la mitad de los contratos que Valencia, se encuentra la siguiente provincia del ranking: Zaragoza, con 52.300. Tras este top 5, las provincias que crearán entre 40.000 y 20.000 empleos serán: Navarra (38.900), Vizcaya (37.900), Sevilla (36.800), Pontevedra (36.500), A Coruña (30.100), Cantabria (27.100), Alicante (26.900), Tenerife (26.400), Cádiz (25.300), Tarragona (25.200), Málaga (24.800), Guadalajara (22.100), Girona (21.900), y Las Palmas (20.800). Sin embargo, las provincias en las que menos empleo se prevé, por debajo de las 3.000 contrataciones, son Badajoz, con 2.900, Cáceres, con 2.400 nuevos puestos de trabajo, y Ciudad Real, con 2.000. Al igual que el año pasado y probablemente debido al menor impacto del sector turístico en esta zona, Soria es la provincia en la que menos contratos se firmarán, ocupando la última posición del ranking, con 1.374 empleos.

Si atendemos a los incrementos interanuales, los años anteriores ya fueron positivos, pero en 2019 las previsiones apuntan aún más alto en todas las provincias de la geografía española.

Las mayores previsiones de crecimiento interanual corresponden a Sevilla, Pontevedra, A Coruña y Almería, donde el número de empleos crecerá en torno al 15% en cada una de las provincias.



Mientras que la media nacional es del 7%, hay multitud de zonas que experimentarán un aumento superior. Es el caso de Córdoba y Cádiz (14% cada una), Toledo (12%) y León (11%).

En torno al 10% de incremento interanual están Madrid, Segovia, Cantabria, Málaga, Palencia y Granada. En línea con la media de todo el país se sitúan Barcelona, Valladolid y Alicante, es decir, con un incremento de alrededor del 7%.

Y, por último, las provincias que menos crecimiento de empleo experimentarán en la campaña de verano serán Las Palmas, Guipúzcoa, Ávila, Jaén Cuenca, Vizcaya y Ciudad Real, donde el número de puestos de trabajo se incrementará en torno al 1% con respecto a 2018.



Cataluña liderará la contratación en la campaña de rebajas Desde hace años, la campaña estival y las posteriores rebajas suponen un importante repunte del empleo en nuestro país. En esta época, las atractivas ofertas de las diferentes empresas favorecen el aumento del consumo que se traduce en un crecimiento notable en la demanda de trabajadores. temporales para hacer frente a esas necesidades.

Como ya hemos comentado, Adecco prevé que estas rebajas generen 190.000 contratos, lo que supone un incremento interanual del 6,8%. A nivel autonómico, Cataluña lidera la contratación con 37.600 empleos, lo que supone un incremento interanual de 8,50% respecto a las rebajas de 2018.

A nivel provincial, en esta ocasión, Madrid adelanta a Barcelona en la campaña de rebajas y encabeza la contratación con sus 30.200 nuevos empleos. Barcelona, por tanto, se queda en segundo lugar, con 29.300 nuevos puestos de trabajo. Por detrás de ellas, Murcia, con 19.400 nuevas oportunidades laborales, y Valencia con 15.000, cierran los primeros puestos.

Como sucede con la campaña estival, estas cuatro provincias suman la mitad de los contratos que se firmarán en la campaña de rebajas, poniendo de relieve la gran polaridad del empleo en estas fechas. Zaragoza y Navarra serán también dos de las provincias que firmarán más contratos, 6.800 y 5.000, respectivamente. Entre 3.000 y 5.000 empleos generarán las siguientes 10 provincias: Pontevedra, Sevilla, Vizcaya, A Coruña, Alicante, Cádiz, Cantabria, Tenerife, Tarragona y Málaga.

En torno a las 2.000 contrataciones se realizarán en las siguientes 10 provincias: Guadalajara, Girona, Las Palmas, Albacete, Valladolid, Palencia, Lleida, Asturias, Álava y Guipúzcoa.

Mientras que Granada, Toledo, Baleares, La Rioja, Castellón, Burgos, Huelva, Segovia y Almería no superarán las 1.900 nuevas oportunidades laborales en la campaña de rebajas.

Hacía el final del ranking, León, Córdoba, Huesca, Ourense, Salamanca, Jaén, Teruel, Cuenca, Ávila, Zamora y Lugo, serán algunas de las provincias que menos beneficiadas se verán por la llegada de las rebajas, generando solo entre 400 y 700 empleos.

Por último, las zonas que menos empleo crearán en la campaña de rebajas son Cáceres (320), Badajoz (310), Ciudad Real (290) y Soria (190).

Si tenemos en cuenta el incremento interanual, las provincias que más crecimiento experimentaron en la campaña de rebajas respecto al año pasado son Pontevedra, Sevilla, A Coruña y Almería, con un 15%. Le siguen Córdoba y Cádiz con un crecimiento del 14%, y Toledo y León, con el 12%.

Con un aumento muy superior a la media nacional, que es del 7%, se encuentran las provincias de Madrid, Cantabria, Málaga, Palencia, Granada y Segovia, que crecen en torno al 10% con respecto al año pasado.

En el extremo opuesto se encuentran Ciudad Real y Vizcaya, las provincias con menor crecimiento, cuya contratación solo se incrementará un 1% en comparación a la misma campaña de 2018. También Jaén, Cuenca y Ávila se quedarán lejos de la media, no llegando a superar un aumento del 2% interanual en la campaña de rebajas.



El turismo, principal impulsor del empleo La temporada estival es nuestro país es sinónimo de un gran repunte del sector turístico y la hostelería, con especial incidencia en las zonas de costa y las principales ciudades, que son los que concentran la mayor afluencia de turistas, tanto nacionales como extranjeros. Las empresas tienen buenas previsiones de cara a este verano, lo que se traduce en una gran demanda de profesionales, un impulso en la contratación.

El aumento de la actividad turística también fomentará el empleo en otros sectores relacionados estrechamente con este, en concreto el aeroportuario, el sector servicios, y el de logística y transporte. Todos ellos tendrán necesidad de incorporar trabajadores.

El auge del turismo estival unido a la inminente campaña de rebajas crea un escenario muy propicio para la creación de empleo en sectores muy diversos. Los de distribución y retail y comercio serán los más beneficiados por el aumento del consumo que conllevan las ofertas de estas fechas.

Hay que hacer hincapié en el fenómeno del e-commerce, que ha supuesto un incremento de las contrataciones, sobre todo en el sector logístico y el transporte, derivado de las elevadas ventas durante la campaña de rebajas.

Por último, hay dos sectores que durante todo el año son principales generadores de empleo y también lo serán en esta época estival y de rebajas: el comercial y contact center.



Los perfiles más demandados durante el verano Los perfiles más solicitados durante la campaña estival son diversos y varían en función de la región y el sector.

Como hemos comentado, la actividad turística y la hostelería serán protagonistas, y los perfiles más demandados serán los camareros, los cocineros, los ayudantes de cocina, los agentes de viajes, los camareros de piso, los monitores de tiempo libre o animadores y los socorristas.

Si tenemos en cuenta el aumento de ventas que suponen las rebajas estivales, los comercios tendrán la necesidad de incorporar dependientes, promotores, comerciales, reponedores, cajeros, personal de atención al cliente y vendedores, entre otros perfiles.

El sector de distribución y retail, encargado de hacer llegar el producto al cliente final, concentra gran parte de los perfiles que se requieren en estas fechas, concretamente empaquetadores, cajeros, inventaristas, reponedores o mozos de almacén.

Anteriormente hemos hablado del auge del e-commerce y lo que supone para el empleo, sobre todo en la campaña de rebajas. El sector de la logística y el transporte está estrechamente ligado al sector de distribución y retail y al comercio electrónico, y requiere incorporar administrativos, mozos, peones de almacén, carretilleros, repartidores y preparadores de pedidos con radiofrecuencia.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.