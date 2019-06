Trucos para conciliar el sueño este verano Los consejos más frescos para mitigar el calor sin dejar de ser eco Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 24 de junio de 2019, 10:31 h (CET) El verano ha llegado oficialmente y la Agencia Estatal de Meteorología pronostica un aumento de 0,5oC en la temperatura media para este verano. La escasa precipitación sitúa al 2019 como el tercer año más seco en lo que llevamos de siglo. Según datos registrados, el 68% de los españoles establece el no poder dormir como su principal queja en esta estación. La plataforma aporta una serie de consejos para poder paliar el calor en estos meses tan calurosos y poder conciliar el sueño.

Evita la luz El sol penetra durante todo el día en tu casa. Cerrar las ventanas con las cortinas o bajar el toldo hará que el calor se pueda reducir hasta 65%. El aislamiento también juega un papel decisivo ya que el 25% de la energía se intercambia por las ventanas. Algunas ventanas como las de aluminio incorporan sistemas de rotura de puentes térmicos que actúan como aislante e impiden la entrada del calor.

Invierte en acondicionar tu casa Aislar la vivienda con materiales de calidad puede llegar incluso a reducir un 30% tus facturas. habitissimo recomiendo un aislamiento térmico por ser la opción más económica pero también la más efectiva para el ahorro, reduciendo la conductividad tanto del calor como del frío. Además, este tipo de aislamiento además de térmico también es acústico.

Dormir con el aire en caso de apuro Si el calor por la noche es insoportable dormir con el aire acondicionado puede ser la única solución. Aunque no es lo más aconsejable, un split es una de las soluciones más efectivas. Para elegir el mejor modelo, busca aquellos que dispongan de función sleep, su nivel de presión sonora es inferior para no molestar por la noche. El consumo es otro de los factores claves antes de comprar. Según habitissimo, aquellos con tecnología inverter pueden ahorrar entre 25% y un 50% en las facturas de la luz. Asimismo, alcanzan la temperatura deseada con más rapidez, además de aportar un mayor silencio y durabilidad. La plataforma recomienda un uso responsable y sugiere como temperatura idónea para dormir 26oC.

Un ventilador para mover el aire El ventilador es todo un clásico. La mejor posición para colocarlo es que las aspas empuje el aire hacia abajo. Un consejo muy práctico es aprovechar el fresco de las mañanas para ventilar a través de las ventanas enfrentadas y cerrarlas cuando la temperatura de fuera supere a la dentro.

