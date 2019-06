Brasil aplasta a Perú (5-0) en su camino a cuartos de final El primer tanto del partido llevó la firma del madridista Casemiro Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 23 de junio de 2019, 09:31 h (CET)

La selección de Brasil ejerció de anfitriona en la Copa América 2019 tras golear sin piedad a Perú (5-0) y certificar su primer puesto en el Grupo A, mientras que Venezuela se apoyó en un doblete de Darwin Machís, jugador del Cádiz, para seguir el mismo camino que el combinado 'verdeamarelho' en cuartos de final.



En el Arena Corinthians de Sao Paulo, el equipo de Tite disipó sus dudas desde bien pronto con una victoria balsámica que confirma su favoritismo en esta Copa América. La pentacampeona del mundo no tuvo problemas para pasar por encima de una selección peruana venida a menos e incapaz de comprometer a los brasileños.



El primer tanto del partido llevó la firma del madridista Casemiro a la salida de un córner y el segundo, antes de llegar al minuto 20, fue obra de Firmino tras aprovechar un error del guardameta franjirrojo. Para colmo de los 'visitantes', Everton marcó con un disparo ajustado al palo corto el 3-0 que terminó de apagar a Perú.

En la segunda mitad, la selección 'canarinha' amplió su renta con dos nuevos goles en botas de Dani Alves, que sigue dando un gran rendimiento a Brasil, con un derechazo imparable dentro del área. El quinto fue de Willian, antes de que Gabriel Jesús fallase un penalti y perdonase la media docena de goles para el combinado anfitrión.



De esta forma, Brasil -con Coutinho y Arthur en el once inicial- completó una victoria de postín donde la única mala noticia es la tarjeta que vio Casemiro y que le impedirá ser de la partida en los cuartos de final. En esta misma ronda también estará Venezuela tras derrotar a Bolivia con un doblete de Machís.



El ex del Leganés y del Granada, ahora en las filas del Cádiz, marcó el primero con un cabezazo de muchos quilates y también estampó su firma en el segundo con un zapatazo desde fuera del área. Los bolivianos recortaron distancias con un tanto de Justiniano, pero Josef Martínez estableció el definitivo 1-3 que les deja como segundos de grupo.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.