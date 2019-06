Exhibición, goleada, a semis y a los Juegos Ceballos lidera una España exquisita que pasa a semifinales como primera de grupo Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 23 de junio de 2019, 09:30 h (CET)

La selección española Sub-21 se ha clasificado para las semifinales del Campeonato de Europa y para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 después de imponerse este sábado a Polonia (5-0) en la tercera jornada de la fase de grupos gracias a un sensacional partido que permite a España pelear por el título continental.



El equipo de Luis de la Fuente rozó la perfección en Bolonia. La 'Rojita' firmó una primera parte sobresaliente e hizo los deberes antes del descanso. España debía ganar por tres goles de diferencia para salvar cualquier escollo y cumplió con creces gracias a las dianas de Pablo Fornals, Mikel Oyarzabal y Fabián Ruiz.



La salida en tromba de los españoles fue demasiado para los polacos, que llegaba invictos a la cita. En apenas cuarto de hora, España generó seis ocasiones claras de gol, entre ellas dos disparos de Fabián a la mismísima escuadra. Olmo, Meré y Fornals avisaron antes de que éste último abriese la cuenta con un remate en el corazón del área.



El flamante jugador del West Ham se metió con pillería en el único hueco tras un pase de Aarón y allanó la empresa a los suyos. El carrusel de oportunidades no terminó ahí y a la media hora, Fabían volvió a reclamar los focos con un lanzamiento de 30 metros. El resultado empezaba a ser corto e injusto para una España que estaba firmando sus mejores minutos del último lustro.



Oyarzabal fue quien dio tranquilidad con el 2-0 tras un pase exquisito de Ceballos, uno de los hombres del partido. El madridista, cuya actuación hará dudar a Zidane, fue el mejor jugador del encuentro y formó una pareja letal con Fabián, a quien conoce bien de su etapa en el Betis. El ahora jugador del Nápoles remató a Polonia con un golazo desde fuera del área.



Un disparo con arco mareó a Grabara y dio crédito a la selección española, que ya tenía todo el trabajo hecho pero podía verlo empañado si Italia -que jugaba a la vez- les superaba en número de goles. Y eso ocurrió durante varios minutos del encuentro hasta que, bien metida la segunda mitad, Ceballos marcó el mejor gol del campeonato con un libre directo magistral.



Mayoral completó la goleada no sin antes una buena parada de Sivera que hubiese complicado todo por el dichoso 'gol-average'. España cerró su presencia en 'semis' para el próximo jueves y consiguió el billete para los Juegos de Tokyo tras su ausencia en Río 2016. La selección nacional será una de las representantes europeas en la cita olímpica del próximo verano en la capital nipona.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Brasil aplasta a Perú (5-0) en su camino a cuartos de final El primer tanto del partido llevó la firma del madridista Casemiro Uruguay no logra sellar la clasificación matemática para cuartos de final contra Japón El conjunto nipón, que acabó goleado por 4-0 en el primer partido del campeonato frente a Chile, consiguió superar la adversidad y plantar cara a una de las favoritas Argentina no logra superar a Paraguay y se complica el acceso a la fase final odo se decidirá en la última jornada, con Colombia ya clasificada y con Paraguay, Argentina y Catar con opciones de acompañar a los cafeteros a la fase final del torneo Los principales favoritos de la Copa América 2019 Los anfitriones cumplieron con las expectativas marcadas y tuvieron un primer enfrentamiento cómodo ante Bolivia El Deportivo, a la final del 'play-off' Los gallegos también ganan en La Rosaleda tras un error de Munir