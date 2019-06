Atos se sitúa en la tercera posición mundial en Servicios de Seguridad Gestionada según Gartner Comunicae

viernes, 21 de junio de 2019, 20:19 h (CET) Cuenta con un equipo global de más de 5.000 especialistas en seguridad y una red mundial de 14 Centros de Operaciones de Seguridad operando 24/7 en los que Atos ofrece soluciones de seguridad end-to-end Atos, líder mundial en transformación digital, se ha situado en la tercera posición mundial en Servicios de Seguridad Gestionada (MSS) en términos de ingresos de cuota de mercado 2018, según el último informe de Gartner.

Con un equipo global de más de 5.000 especialistas en seguridad y una red mundial de 14 Centros de Operaciones de Seguridad operando 24/7, Atos ofrece soluciones de seguridad end-to-end. Atos integra las mejores tecnologías en su completo portafolio de productos y soluciones de seguridad avanzadas, para ayudar a sus clientes a convertir el riesgo en valor de negocio.

"La ciberseguridad está en el centro del espacio digital, permitiendo que las empresas, los gobiernos y los ciudadanos evolucionen con confianza. Estamos orgullosos de ser reconocidos como un líder mundial con este ranking, que refuerza nuestra posición como el número uno europeo en seguridad cibernética y demuestra nuestro avance en el mercado estadounidense. Refleja también la experiencia de nuestro equipo de 5.000 grandes expertos en todo el mundo y nuestro compromiso continuo para proteger a nuestros clientes", comenta Thierry Breton, Presidente y CEO de Atos.

Los clientes confían en las tecnologías de Atos para reforzar su seguridad. En 2018, Atos ganó numerosos contratos y firmó acuerdos que incluyen la protección de las principales instituciones de la UE, una asociación clave en seguridad cibernética con la OTAN, y un acuerdo con el estado de Virginia, en los Estados Unidos, para proteger su infraestructura tecnológica con soluciones de ciberseguridad de próxima generación. Además, Atos realizó importantes inversiones para ayudar a sus clientes a cumplir sus obligaciones regulatorias en materia de protección de datos.

La seguridad también está en el centro de la alianza entre Atos y Google Cloud y, recientemente, Atos fue seleccionado por Veolia, líder mundial en Utilities, para desarrollar un espacio seguro en la nube utilizando la suite colaborativa G Suite de Google Cloud.

En cumplimiento de su compromiso con un mundo más seguro, Atos participa en iniciativas mundiales de seguridad cibernética como The Charter of Trust, que reúne a 19 organizaciones mundiales líderes del sector privado y público.

Los clientes de Gartner pueden acceder al informe Gartner Market Share: Administraged Security Services, Worldwide, 2018 aquí

Para obtener más información sobre la Suite completa de Servicios de Seguridad Gestionada de Atos, visite atos.net

