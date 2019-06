Cómo decorar la casa con los muebles más trendys, por Angel Cerdá Comunicae

viernes, 21 de junio de 2019, 16:43 h (CET) La decoración de una vivienda siempre está en evolución. Seguir las tendencias no es una tarea sencilla, pero los resultados bien merecen la pena El mundo de la decoración tiene muchas similitudes con el de la moda. Cada nueva temporada se ven tendencias que cambian, y aunque es evidente que no se redecora la casa tan a menudo como un armario, sí que hay momentos en los que apetece un cambio.

Si se quiere darle un nuevo aire al hogar, desde angelcerda.com ofrecen algunos consejos sobre cómo decorar la casa con los muebles más trendys. Lo que viene a continuación será de gran interés tanto para los consumidores que les guste la decoración, como si solo se quiere estar al día con las novedades del sector.

La luz, siempre en sintonía

Antes de empezar a retirar los muebles viejos y poner los nuevos, es fundamental buscar la máxima luminosidad. Hay varios motivos por los que este debe ser un objetivo, aunque dos son los más importantes: los espacios luminosos crean sensación de amplitud, además de que el mobiliario luce mucho mejor cuando se combina adecuadamente con la luz natural.

'Esto no significa que haya que apostar siempre por el blanco. De hecho, si se quiere decorar con estilo trendy es mejor que busques colores diferentes, como el rojo, el verde e incluso el negro. Si escoges bien los muebles, destacarán creando un espacio de lo más actual' según Angel Cerdá.

Menos es más, no hay que recargar las habitaciones

El minimalismo es uno de los estilos más trendys que existen, como comenta Angel Cerdá. No es bueno ni práctico acumular un montón de muebles en la casa, pensando que así se aprovecha mejor el espacio.

De hecho, lo único que se así se consigue es tener más sitio donde amontonar cosas, que en la mayoría de ocasiones ni siquiera son útiles. Además, teniendo en cuenta que muchas viviendas son de tamaño reducido, lo mejor es decorar de forma sobria y funcional, eliminando todo aquello que suponga un estorbo.

El minimalismo no significa renunciar a todo, sino escoger muebles y objetos que tengan una utilidad. Y si son multifuncionales, aún mejor. Sillones con espacio de almacenaje, o mesas de despacho que sirven para el comedor por ejemplo, aportan un toque de vanguardia que no dejará indiferente a nadie.

El estilo industrial también se impone

Si se busca los muebles más trendys para decorar una casa, el estilo industrial es uno de los que además de ser tendencia pasan poco de moda. 'Apuesta por el metal y el vidrio, combinado con madera e incluso plásticos para darle justo el toque que estás buscando. Lo mejor de este tipo de muebles es que encajan perfectamente en todo tipo de espacios. También en la cocina y el baño, de modo que se puede mantener la uniformidad en toda la casa casi sin esfuerzo. Ideal si se tiene un apartamento en el que apenas hay paredes, aunque tampoco desentonan en una casa grande con muchas habitaciones' según el equipo de expertos de Angel Cerdá.

Si se tienen dudas, lo mejor es recurrir a un servicio profesional

Si no se tiene muy claro cuál es el estilo que mejor le va una casa, o cómo decorarla con los muebles más de moda sin que se salga del presupuesto, lo mejor es acudir a un experto en diseño. En https://www.angelcerda.com/ se puede encontrar la inspiración que se necesita, además de los servicios de decoración de interiores más funcionales, siguiendo las tendencias pero adaptándose a la elegancia y el confort que una espacio necesita.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.