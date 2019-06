Una nueva propiedad, una nueva oportunidad según la inmobiliaria Hormicasa.es Comunicae

viernes, 21 de junio de 2019, 15:43 h (CET) Cada vez que llega una nueva propiedad para poner a la venta en la inmobiliaria Hormicasa.es sus agentes inmobiliarios la reciben como una nueva oportunidad, una nueva aventura, y eso se percibe en el buen ambiente que se respira cuando se entra en ésta inmobiliaria Ana Fernández directora comercial de la inmobiliaria Hormicasa.es ha declarado que: "Invertir en propiedades tiene que ver con la estrategia, y tener un buen sentido de cuándo comprar y cuándo vender es una parte crucial de una estrategia efectiva"

Por ello, comparte cinco consejos cruciales para saber cuándo es el momento de vender una propiedad:

1. Cuando el plan original era siempre vender.

2. Está generando un constantemente agujero negro en la economía del inversor.

3. Causa más problemas de lo que vale.

4. Es mejor invertir el dinero en otro lugar.

5. Las prioridades de inversión han cambiado.

Prosigue Ana Fernández: "En cualquier caso, las prioridades y estrategias cambian con el tiempo. Aprendemos, mejoramos, y cambiamos. Por eso, también cambian nuestras carteras. A veces eso significa reorganizar nuestra cartera para reflejar y servir nuevos objetivos. No importa el motivo de la venta, lo importante es ser decisivo cuando uno sabe que necesita hacerlo. Si quieres resultados, tienes que ser proactivo. Si sabes lo que quieres para su futuro financiero, intenta hacerlo. Perseguirlo. Si lo que estás haciendo no funciona, haz algo diferente".

Una propiedad es una nueva oportunidad para la inmobiliaria Hormicasa.es

No hay nada peor que comprar una casa y que sea como un agujero negro, por ello, hay que evitar comprar una casa con problemas extra.

Desde el punto de vista del comprador de una casa, una cosa es destinar una parte del presupuesto para invertir en posibles reparaciones, pero otra muy distinta es enfrentarse a costosas reparaciones o mejoras con las que no se contaba. Pero esta situación pasa más de lo que debería, y es una situación desafortunada cuando el comprador cree que está comprando una casa llave en mano y es duro descubrir que es un drenaje continuo de recursos financieros. ¿Hay formas de detectar el dinero que se debe guardar para posibles reparaciones o mejoras imprevistas? Ana Fernández , directora comercial de Hormicasa.es recomienda ponerse siempre en manos de agentes inmobiliarios profesionales porque son expertos en realizar una buena investigación y tienen buenas habilidades investigadoras, y pueden minimizar el riesgo futuro de sufrir posibles dolores de cabeza en la vivienda que se acaba de adquirir.

